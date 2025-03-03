Щоб створити дійсно актуальний та довговічний інтер'єр, варто ознайомитися з модними тенденціями у цій сфері. Алекс Муттер-Роттмаєр і Остін Керрієр з Hommeboys розповіли, як створити бездоганний інтер'єр.

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Три поради від студії дизайну

Важливість текстури

Текстурний дизайн може "оживити" простір і додати йому більше м'якості й тепла. Дизайнери радять поєднувати різні текстури, щоб створити по-справжньому багатий інтер'єр.

Якщо ваш диван оббитий тканиною, як-от льон або оксамит, спробуйте додати вовняні подушки. Змішування дерева, каменю, тканини та металу – це простий спосіб створення бездоганного поєднання текстур,

– сказали у Hommeboys.



Поєднання різних текстур в інтер'єрі / Фото Адама Поттса

Використання порожніх місць

Під час ремонту усі стикаються з чистим полотном в інтер'єрі. Дехто, не знаючи, як його стилізувати, залишає все, як є. Однак такий інтер'єр не матиме продуманого вигляду. Дизайнери зазвичай використовують весь простір, аби створити довершений інтер'єр.

Використання земляних кольорів

У Hommeboys обожнюють насичені та примхливі земляні кольори. Саме ці відтінки ніколи не виходять з моди, а тому завжди матимуть стильний вигляд в інтер'єрі.

У всіх наших дизайнах ми справді використовуємо насичені, земляні кольори. Вони заземлюють та створюють комфортну і затишну атмосферу. Ми хочемо, щоб інтер'єри, які ми створюємо, надихали на перебування у них, а також покращували враження від життя наших клієнтів. Яскраві інтер'єри не означають комфорт,

– наголосили дизайнери.



Коричневий колір універсальний в інтер'єрі / Фото Адама Поттса

Та одне з найважливіших правил дизайну стосується функціональності інтер'єру. Простір повинен бути не лише красивим, а й зручним для своїх господарів. Алекс Муттер-Роттмаєр і Остін Керрієр приділяють цьому особливу увагу.