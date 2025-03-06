Интерьер, который передает характер: что такого особенного в новом доме Бриджит Джонс

Сейчас в кинотеатрах идет показ четвертого фильма о Бриджит Джонс, за любовными треугольниками которой мир наблюдал еще с начала 2000-х годов. В четвертой части культового фильма любимая героиня живет не в своей квартире на юге Лондона, а в большом семейном доме в одном из самых дорогих районов города – Хэмпстеде.

Дом, который полон английского уюта

С изменением дома Бриджит связаны и внутренние изменения героини. На этот раз перед зрителями предстает совершенно новая Бриджит, которая самостоятельно воспитывает двоих детей после гибели любви всей своей жизни. О доме, в который переехала Бриджит, 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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В новом фильме "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня" главная героиня, которую сыграла американская актриса Рене Зеллвегер, живет в викторианском таунхаусе в семейном районе. Интерьер ее дома – это настоящий мастер-класс по созданию эклектического стиля. Все пространство типично английское – наполнено мелкими деталями, уютным беспорядком и яркими цветами.

Дизайнерам интерьера удалось безупречно совместить узоры, текстуры и формы.

Вместо того чтобы иметь целостную мебель, эта эстетика заключается в несоответствии различных принтов и цветов для несовершенного вида. Бриджит Джонс является большой поклонницей противоречивых цветов, как видно из ярко-желтых кухонных стен, украшенных ярко-зеленой плиткой в ее новом, но не менее эксцентричном, семейном доме,

– сказала дизайнер Рианнон Мастерс.



Кухня в доме Бриджит Джонс / Фото Universal

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Интерьер ванной комнаты / Фото Universal

Стены в спальне Бриджит украшены зелеными обоями с белым цветочным принтом, а в спальне ее дочери – яркие обои с животным принтом. Такой интерьер довольно максималистский, однако благодаря тому, что дизайнеры выбирали приглушенные оттенки, он имеет уютный вид.

Теплые нейтральные тона – оливково-зеленый, глиняный и другие – является прекрасным фоном для создания остальной комнаты вокруг. Вы можете смешивать и сочетать текстуры и ткани, а теплый оттенок стен объединит все воедино,

– сказала Мастерс.



Зеленая спальня Бриджит Джонс / Фото Universal

Дом Бриджит Джонс – не о супертрендовом интерьере, а о характере героини. Все детали подобраны так, чтобы передать предпочтения и стиль жизни людей, которые в нем живут. Именно поэтому он имеет такой уютный и теплый интерьер.

Чтобы достичь такого эффекта, дизайнеры советуют наполнять свой дом не модными трендами, а тем, что лучше всего передает ваш характер. Бриджит делает это благодаря посуде, рисункам детей, винтажным деталям.