Будинок, який сповнений англійського затишку

Зі зміною дому Бріджит пов'язані і внутрішні зміни героїні. На цей раз перед глядачами постає зовсім нова Бріджит, яка самостійно виховує двох дітей після загибелі кохання всього свого життя. Про будинок, у який переїхала Бріджит, 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

До теми Кайлі Дженнер обожнює сірий: як вона стилізувала цей антитрендовий колір в інтер'єрі

У новому фільмі "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" головна героїня, яку зіграла американська акторка Рене Зеллвегер, живе у вікторіанському таунхаусі в сімейному районі. Інтер'єр її будинку – це справжній майстер-клас зі створення еклектичного стилю. Увесь простір є типово англійським – наповнений дрібними деталями, затишним безладом та яскравими кольорами.

Дизайнерам інтер'єру вдалося бездоганно поєднати візерунки, текстури і форми.

Замість того, щоб мати цілісні меблі, ця естетика полягає в невідповідності різних принтів і кольорів для недосконалого вигляду. Бріджит Джонс є великою прихильницею суперечливих кольорів, як видно з яскраво-жовтих кухонних стін, прикрашених яскраво-зеленою плиткою в її новому, але не менш ексцентричному, сімейному будинку,

– сказала дизайнерка Ріаннон Мастерс.



Кухня у будинку Бріджит Джонс / Фото Universal

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Інтер'єр ванної кімнати / Фото Universal

Стіни у спальні Бріджит оздоблені зеленими шпалерами з білим квітковим принтом, а в спальній її доньки – яскраві шпалери з тваринним принтом. Такий інтер'єр є доволі максималістичним, однак завдяки тому, що дизайнери обирали приглушені відтінки, він має затишний вигляд.

Теплі нейтральні тони – оливково-зелений, глиняний та інші – є чудовим фоном для створення решти кімнати навколо. Ви можете змішувати та поєднувати текстури й тканини, а теплий відтінок стін об'єднає все воєдино,

– сказала Мастерс.



Зелена спальня Бріджит Джонс / Фото Universal

Будинок Бріджит Джонс – не про супертрендовий інтер'єр, а про характер героїні. Усі деталі підібрані так, щоб передати уподобання та стиль життя людей, які у ньому живуть. Саме тому він має такий затишний і теплий інтер'єр.

Щоб досягти такого ефекту, дизайнери радять наповнювати свій дім не модними трендами, а тим, що найкраще передає ваш характер. Бріджит робить це завдяки посуду, малюнкам дітей, вінтажним деталям.