Дружина актора Джаз Чартон поділилася в Instagram фото їхнього передпокою. Дизайнери вражені, як мінімалістичний, але ретельно продуманий декор створює чудове перше враження. Від темної вишуканої консолі до зручного місця для сидіння – простір настільки ж функціональний, наскільки й стильний, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість передпокою Кірана Калкіна

Передпокій – це перше, що ми бачимо, заходячи в дім, тому важливо зробити його гостинним і гармонійним. Це можна зробити завдяки кільком простим аксесуарам .

Який вигляд має передпокій Кірана Калкіна: дивіться фото

За словами експертів, один із найкращих способів оформлення передпокою – це наповнити його речами, що відображають ваші смаки.

"Персоналізуйте свій передпокій за допомогою мистецтва та декоративних аксесуарів", – радить дизайнерка Ніна Ліхтенштейн. Це може бути галерея сімейних фото, картина, ваза з квітами чи декоративні предмети, такі як геоди, скульптури або рослини.

На фото видно, що Кіран і Джаз обрали прості, але виразні картини, які прикрашають стіни з обох боків, додаючи кольорових акцентів у білий простір.

Крім того, Ніна рекомендує використовувати дзеркала та відбивні поверхні з естетичних і практичних міркувань. Дзеркала візуально розширюють і освітлюють простір.

Оскільки передпокій є зоною з високим рівнем руху, він може легко захаращуватися, тому Ніна рекомендує використовувати меблі та аксесуари, які допоможуть упорядкувати речі та тримати їх під рукою. Йдеться про вбудовані полиці, кошики, лотки та гачки. Варто обирати стильні варіанти зберігання, що гармонійно поєднуються з інтер'єром, одночасно виконуючи практичну функцію.

Консольний столик із додатковими місцями для зберігання, як у Кірана і Джаз, – чудовий спосіб поєднати практичність і стиль.

Найважливіше – забезпечити, щоб меблі та аксесуари доповнювали одне одного, створюючи єдину гармонійну концепцію. Важливо також забезпечити хороше освітлення для створення правильної атмосфери.