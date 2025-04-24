Как навести порядок в прихожей: 4 эффективных совета, которые помогут избежать беспорядка

Пусть небольшая прихожая не мешает вам хорошо организовать это пространство. Даже если она мала, существует немало методов организации, которые можно использовать, чтобы упорядочить эту беспорядочную зону вашего дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Смотрите также Кресло Кортни Кардашян вписывается в самый интересный мебельный тренд 2025: в чем его оригинальность

Как организовать пространство в прихожей

Добавьте крючки к стене

Если ваша прихожая небольшая, вы можете увеличить пространство на стене. Кристина Пинкертон, основатель Organizing Huntsville, предлагает повесить на стену крючки.

По ее словам, они идеально подходят для сумочек, шляп и пиджаков и помогают удерживать поверхности чистыми. На рынке так много эстетически привлекательных декоративных крючков, среди которых можно выбрать такие, дополняющие стиль именно вашего интерьера.



Можно добавить крючки на стену, чтобы разместить там необходимые вещи / Фото Christopher Testani

Добавьте небольшую скамейку

Специалисты предлагают поставить узкую скамейку, если позволяет пространство. Очень удобно, когда есть где сесть и зашнуровать обувь.

Неплохой идеей было бы присмотреться к скамейке с крышкой и местом для хранения, чтобы можно было спрятать вещи внутри него.

Идеи для хранения обуви

Каждая прихожая, большая или малая, может быть загромождена обувью. Можно выбрать небольшой шкаф для обуви, где она будет аккуратно сложенная и не будет загромождать проход в дом.

Повесьте зеркало

Абсолютно все любят быстро проверить свой вид, прежде чем выйти из дома, поэтому зеркало точно понадобится. Но оно служит не просто функциональным назначением, это также отличный способ увеличить пространство. Поэтому можно подумать, чтобы добавить одно в полный рост, или декоративное зеркало над консольным столиком.