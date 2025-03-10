Как украсить свой дом как дизайнер интерьера: 7 действенных способов

Когда вы смотрите на интерьер, который создавали дизайнеры в своих домах, вы ожидаете, что это будет стильно, где есть также идеальный баланс мебели и декора, который делает пространство уникальным и идеально совмещенным.

Специалисты поделились, на чем они сосредотачиваются, чтобы достичь легкого сочетания стиля и индивидуальности в своих домах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как можно украсить свой дом как дизайнер интерьера

Сосредоточьтесь на освещении

Дизайнеры выбирают смелое яркое освещение, когда есть возможность, например, в столовой или жилом помещении. Большой подвесной светильник или винтажная люстра могут превратить комнату с мягкой на экстравагантную, говорят они.

Однако дело не только в верхнем освещении.

Правильно подобранный светильник может придать комнате ощущение целеустремленности, роскоши и архитектурного интереса,

– говорит дизайнер Вики Загродник.

Например, элемент, который привносит индивидуальность и поднимает настроение, – это потрясающее бра или эффектная люстра. Теплота и глубина могут быть созданы путем сочетания рабочего освещения, наружного освещения и декоративных светильников.



Дизайнеры выбирают яркое освещение / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Обратите внимание на винтажные или уникальные изделия

Вы никогда не войдете в дом дизайнера интерьера, не увидев по крайней мере нескольких старинных или единственных в своем роде изделий. Дом каждого дизайнера содержит современные и винтажные предметы, чтобы сделать его пространство изысканным. Сочетание современных и исторических элементов дизайна предотвращает то, что дом выглядит слишком шаблонным.

Добавьте функциональное, но стильное "хранилище" для вещей

Дизайнеры точно знают, как создать функциональное, но стильное хранилище. Все предметы хранения – от плетеных корзин до декоративных пуфов для хранения вещей и встроенных на заказ – должны быть функциональными и визуально привлекательными.

"Стеклянные банки для кладовой, плавающие полки для тщательно подобранной посуды и скрытые выдвижные ящики для безупречной организации – все это типичные особенности дизайна кухни", – говорит дизайнер.

Не забывайте за такие мелочи, как свечи

Создание мягкой и ароматной атмосферы приносит ощущение комфорта и мгновенно создает уют в любом пространстве. Если вам нравятся свечи, но вы предпочитаете дома без запаха, это нормально – вместо этого можно выбрать маленькие чайные огоньки в интересных сосудах.



Чтобы добавить комфорт в дом дизайнеры часто размещают свечи / Фото Unsplash (Logan Nolin)

Смешивайте разнообразную стеклянную посуду

Если вы придете к дизайнеру интерьера и он предложит вам напиток, скорее всего, вам его не подадут в обычном стакане или кружке. Они обычно имеют большую коллекцию разнообразной стеклянной посуды.

Измените свои декоративные элементы

Тиффани Гласко, основательница Nahla Madison Home и Peyahla Design, объясняет, что дизайнеры интерьера часто имеют различные декоративные предметы, которые они могут менять и смешивать, например, пледы, предметы домашнего декора, освещения и подушки.

"Эти предметы взаимозаменяемы, но добавляют дому атмосферу, многослойной текстуры и сезонности", – говорит Гласко. Дизайнеры интерьера также склонны демонстрировать дома свои предметы коллекционирования из путешествий и покупок.

Разместите произведение искусства

В доме любого дизайнера интерьера вы всегда найдете произведение искусства.

Дом дизайнера интерьера похож на музей. У нас всегда есть по крайней мере одно произведение искусства, которое рассказывает историю или вызывает разговор. Это может быть картина, скульптура или даже причудливое произведение народного искусства,

– говорит специалист.



Обычно в доме дизайнеров есть хотя бы одно произведение искусства / Фото CHRISTOPHER TESTANI