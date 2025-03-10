Как украсить свой дом как дизайнер интерьера: 7 действенных способов
Когда вы смотрите на интерьер, который создавали дизайнеры в своих домах, вы ожидаете, что это будет стильно, где есть также идеальный баланс мебели и декора, который делает пространство уникальным и идеально совмещенным.
Специалисты поделились, на чем они сосредотачиваются, чтобы достичь легкого сочетания стиля и индивидуальности в своих домах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
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Как можно украсить свой дом как дизайнер интерьера
Сосредоточьтесь на освещении
Дизайнеры выбирают смелое яркое освещение, когда есть возможность, например, в столовой или жилом помещении. Большой подвесной светильник или винтажная люстра могут превратить комнату с мягкой на экстравагантную, говорят они.
Однако дело не только в верхнем освещении.
Правильно подобранный светильник может придать комнате ощущение целеустремленности, роскоши и архитектурного интереса,
– говорит дизайнер Вики Загродник.
Например, элемент, который привносит индивидуальность и поднимает настроение, – это потрясающее бра или эффектная люстра. Теплота и глубина могут быть созданы путем сочетания рабочего освещения, наружного освещения и декоративных светильников.
Дизайнеры выбирают яркое освещение / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)
Обратите внимание на винтажные или уникальные изделия
Вы никогда не войдете в дом дизайнера интерьера, не увидев по крайней мере нескольких старинных или единственных в своем роде изделий. Дом каждого дизайнера содержит современные и винтажные предметы, чтобы сделать его пространство изысканным. Сочетание современных и исторических элементов дизайна предотвращает то, что дом выглядит слишком шаблонным.
Добавьте функциональное, но стильное "хранилище" для вещей
Дизайнеры точно знают, как создать функциональное, но стильное хранилище. Все предметы хранения – от плетеных корзин до декоративных пуфов для хранения вещей и встроенных на заказ – должны быть функциональными и визуально привлекательными.
"Стеклянные банки для кладовой, плавающие полки для тщательно подобранной посуды и скрытые выдвижные ящики для безупречной организации – все это типичные особенности дизайна кухни", – говорит дизайнер.
Не забывайте за такие мелочи, как свечи
Создание мягкой и ароматной атмосферы приносит ощущение комфорта и мгновенно создает уют в любом пространстве. Если вам нравятся свечи, но вы предпочитаете дома без запаха, это нормально – вместо этого можно выбрать маленькие чайные огоньки в интересных сосудах.
Чтобы добавить комфорт в дом дизайнеры часто размещают свечи / Фото Unsplash (Logan Nolin)
Смешивайте разнообразную стеклянную посуду
Если вы придете к дизайнеру интерьера и он предложит вам напиток, скорее всего, вам его не подадут в обычном стакане или кружке. Они обычно имеют большую коллекцию разнообразной стеклянной посуды.
Измените свои декоративные элементы
Тиффани Гласко, основательница Nahla Madison Home и Peyahla Design, объясняет, что дизайнеры интерьера часто имеют различные декоративные предметы, которые они могут менять и смешивать, например, пледы, предметы домашнего декора, освещения и подушки.
"Эти предметы взаимозаменяемы, но добавляют дому атмосферу, многослойной текстуры и сезонности", – говорит Гласко. Дизайнеры интерьера также склонны демонстрировать дома свои предметы коллекционирования из путешествий и покупок.
Разместите произведение искусства
В доме любого дизайнера интерьера вы всегда найдете произведение искусства.
Дом дизайнера интерьера похож на музей. У нас всегда есть по крайней мере одно произведение искусства, которое рассказывает историю или вызывает разговор. Это может быть картина, скульптура или даже причудливое произведение народного искусства,
– говорит специалист.
Обычно в доме дизайнеров есть хотя бы одно произведение искусства / Фото CHRISTOPHER TESTANI