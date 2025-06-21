Дом звезды сериала "Баффи –истребительница вампиров": какой элемент декора очень впечатлил дизайнеров

Интересные и нестандартные декоративные вещи в домах всегда привлекают внимание. Один из элементов в гостиной актрисы Элисон Ханниган поразил экспертов по дизайну и агентов по недвижимости.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Гостиная Элисон Ханниган

Исторические элементы в домах являются ценными особенностями благодаря их способности усиливать характер и природный шарм дома, особенно если они хорошо сохранились. Камин Элисон Ханниган иллюстрирует, как архитектурные элементы могут служить самыми очаровательными декоративными аспектами пространства.

Звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" поделилась фотографией своей гостиной на странице в инстаграме. Очень впечатляют изящные детали ее белого камина, который дополняют современные аксессуары.



Камин имеет плетеную арку, напоминающую стиль модерн, дополнен простой и элегантной черной вазой с цветами на каминной полке и оригинальным ковром на полу. Хотя камин, несомненно, служит центральным элементом интерьера, он демонстрирует большую универсальность в интеграции с окружающей средой.

Эксперты также отмечают, что камины не только выступают в качестве центрального элемента в доме, но и повышают его цену при продаже.