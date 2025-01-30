Как бюджетно обновить ванную комнату: 4 эффективных способа

Ванные комнаты являются одними из наиболее часто используемых помещений в доме. Домовладельцы нередко стремятся модернизировать это пространство и хотят сделать это быстро, и без сильного "удара" по карману.

Есть несколько способов быстро, легко и доступно обновить ванную комнату. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Обновите зеркало. При оформлении ванной комнаты, желательно рассматривать зеркало как элемент декора, а не просто как функциональную необходимость. Правильный выбор зеркала может повысить эстетическую привлекательность помещения и значительно улучшить общую атмосферу.

Замените фурнитуру. Дизайнеры отмечают, что даже мельчайшие детали могут иметь существенное влияние при оформлении ванной комнаты. Они советуют приоритетно инвестировать в новые смесители, ручки и душевые лейки, чтобы достичь значительного эффекта. Так, специалисты указывают, что замена сантехники улучшит пространство без больших инвестиций. Добавление новой фурнитуры с другой эстетикой дизайна или текстурой сделает пространство совершенно новым.

Создайте уютное освещение. Освещение играет решающую роль в создании атмосферы в помещении. Дизайнеры подчеркивают, что включение настенных бра или ламп для зеркала в ванной комнате, может мгновенно сделать пространство более успокаивающим и расслабляющим. Лучше заменить яркое верхнее освещение на мягкое, теплое свечение. Также можно подумать о диммер, что является чрезвычайно простым и эффективным обновлением.



Правильное освещение является важным для уютной атмосферы / Фото Francesca Tosolini

Обновите декор. Хотя его часто недооценивают, декор ванной комнаты может существенно повлиять на общую эстетику пространства. Небольшие усовершенствования, такие как обновленные рамки для фотографий или современные осветительные приборы, могут добавить индивидуальности и тепла в пространство. Кроме того, выбор растений, которые хорошо чувствуют себя во влажной среде ванной комнаты, может освежить пространство, способствуя созданию уютной и расслабляющей атмосферы.