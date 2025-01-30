Є кілька способів швидко, легко та доступно оновити ванну кімнату. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Оновіть дзеркало. При оформленні ванної кімнати, бажано розглядати дзеркало як елемент декору, а не просто як функціональну необхідність. Правильний вибір дзеркала може підвищити естетичну привабливість приміщення та значно покращити загальну атмосферу.

Замініть фурнітуру. Дизайнери наголошують, що навіть найдрібніші деталі можуть мати суттєвий вплив при оформленні ванної кімнати. Вони радять пріоритетно інвестувати в нові змішувачі, ручки та душові лійки, щоб досягти значного ефекту. Так, фахівці вказують, що заміна сантехніки покращить простір без великих інвестицій. Додавання нової фурнітури з іншою естетикою дизайну чи текстурою зробить простір абсолютно новим.

Створіть затишне освітлення. Освітлення відіграє вирішальну роль у створенні атмосфери в приміщенні. Дизайнери підкреслюють, що включення настінних бра чи ламп для дзеркала у ванній кімнаті, може миттєво зробити простір більш заспокійливим і розслабляючим. Краще замінити яскраве верхнє освітлення на м’яке, тепле світіння. Також можна подумати про диммер, що є надзвичайно простим та ефективним оновленням.



Правильне освітлення є важливим для затишної атмосфери / Фото Francesca Tosolini

Оновіть декор. Хоча його часто недооцінюють, декор ванної кімнати може суттєво вплинути на загальну естетику простору. Невеликі вдосконалення, такі як оновлені рамки для фотографій або сучасні освітлювальні прилади, можуть додати індивідуальності та тепла в простір. Крім того, вибір рослин, які добре почуваються у вологому середовищі ванної кімнати, може освіжити простір, сприяючи створенню затишної та розслабляючої атмосфери.