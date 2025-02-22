Советы мамы действительно работают: как быстро и эффективно убрать дом

В детстве мы не задумываемся, как маме удается поддерживать дом в идеальной чистоте. Повзрослев и столкнувшись с беспорядком и постоянной уборкой начинаете казаться, что мама – настоящая фея.

Журналистка The Spruce Джейн Ким постоянно пытается найти действенные методы для легкой уборки и поддержания дома в чистоте. Она попросила маму поделиться своими секретами того, как ей удается держать все под контролем. Джейн была поражена, когда воспользовалась советами матери и ее дом засиял чистотой. Об этом сообщает 24 Канал.

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Проверенные советы по уборке

Мама Джейн еженедельно моет микроволновую печь, чтобы в ней не накапливались остатки пищи и неприятные запахи. Для этого у нее есть очень простой способ: поставьте в печь стакан с водой и лимоном, а затем включите ее на 3 минуты. Благодаря этому микроволновка распарится и ее можно будет просто протереть дезинфицирующими салфетками. В то же время лимон оставит яркий и приятный аромат свежести.

Я люблю использовать моющие средства с лимонным ароматом или просто лимоны, потому что они помогают освежить пространство. Они действительно могут оставить незабываемое впечатление чистоты, а также это идеальный аромат для встречи гостей,

– сказала мама Джейн Ким.

Еще один совет женщины – это всегда убирать углы и щели. Иногда нам хочется пропустить эти места, поскольку "никто и так не увидит грязи". Однако из-за этого пыль будет накапливаться и дом никогда не будет выглядеть по-настоящему чистым. Мама Джейн призывает ни в коем случае не избегать углов и щелей. Чтобы добраться до них, она советует использовать длинную насадку пылесоса, а затем протирать их влажной тряпкой.



Уборка дома / Фото Jonathan Borba, Pexels

Любимым подручным инструментом женщины является валик для ворса. Она использует его, чтобы протереть диван или другую мебель от волос и пыли. Это позволяет быстро освежить мебель.

Также мама Джей призывает всех еженедельно чистить фильтр в посудомоечной машине, чтобы она прослужила много лет.

Если вы заметили какие-либо неприятные запахи, когда зашли на свою кухню, проверьте фильтр посудомоечной машины. Именно он может быть виновником,

– сказала женщина.

Джейн осталась довольна советами мамы, ведь все они – работают.