Журналістка The Spruce Джейн Кім постійно намагається знайти дієві методи для легкого прибирання та підтримування дому у чистоті. Вона попросила маму поділитися своїми секретами того, як їй вдається тримати все під контролем. Джейн була вражена, коли скористалася порадами матері і її дім засяяв чистотою. Про це повідомляє 24 Канал.

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Перевірені поради щодо прибирання

Мама Джейн щотижня миє мікрохвильову піч, щоб у ній не накопичувалися залишки їжі та неприємні запахи. Для цього у неї є дуже простий спосіб: поставте у піч склянку з водою та лимоном, а потім увімкніть її на 3 хвилини. Завдяки цьому мікрохвильовка розпариться і її можна буде просто протерти дезінфікуючими серветками. Водночас лимон залишить яскравий та приємний аромат свіжості.

Я люблю використовувати мийні засоби з лимонним ароматом або просто лимони, тому що вони допомагають освіжити простір. Вони справді можуть залишити незабутнє враження чистоти, а також це ідеальний аромат для зустрічі гостей,

– сказала мама Джейн Кім.

Ще одна порада жінки – це завжди прибирати кути та щілини. Іноді нам хочеться пропустити ці місця, оскільки "ніхто і так не побачить бруду". Однак через це пил накопичуватиметься і дім ніколи не виглядатиме по-справжньому чистим. Мама Джейн закликає у жодному разі не уникати кутів та щілин. Аби добратися до них, вона радить використовувати довгу насадку пилососа, а потім протирати їх вологою ганчіркою.



Прибирання дому / Фото Jonathan Borba, Pexels

Улюбленим підручним інструментом жінки є валик для ворсу. Вона використовує його, щоб протерти диван або інші меблі від волосся та пилу. Це дозволяє швидко освіжити меблі.

Також мама Джей закликає усіх щотижня чистити фільтр у посудомийній машині, аби вона прослужила багато років.

Якщо ви помітили будь-які неприємні запахи, коли зайшли на свою кухню, перевірте фільтр посудомийної машини. Саме він може бути винуватцем,

– сказала жінка.

Джейн залишилася задоволена порадами мами, адже всі вони – працюють.