Как убрать весь дом за один день: советы и лайфхаки

Одной из самых сложных задач в уборке дома – выделение достаточного количества времени. Тщательная уборка каждой комнаты может отнимать много часов. Однако, этот процесс можно завершить всего за один день.

Все дело в том, чтобы создать управляемый график, которого вы можете придерживаться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Martha Stewart.

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Перед началом уборки желательно организовать свое пространство. Уберите все ненужные вещи, а те, что остались, аккуратно упорядочьте. Такой подход будет способствовать более эффективной уборке. Кроме того, убедитесь, что все необходимые средства для уборки собраны заранее, чтобы не тратить потом время на их поиски.

Что вам понадобится:

Универсальное чистящее средство для чистки

Пищевая сода

Стиральный порошок

Очиститель стекла

Средство для мытья столешниц

Вода

Уксус

Щетка с мягкой щетиной

Резиновые перчатки

Швабра

Ведро

Пылесос

Веник для уборки

Салфетки из микрофибры

Хотя последовательность уборки вашего дома может отличаться в зависимости от его планировки, этот примерный график поможет вам поддерживать режим уборки.

9:00 – Ванная комната

Удалите все туалетные принадлежности и декор и сделайте чистое рабочее место. Поместите коврики, полотенца для рук и шторку для душа в стиральную машину (если их можно стирать). Очистите осветительные приборы от пыли универсальным средством или смесью воды и уксуса. Почистите раковину, ванну и унитаз универсальным очистителем и щеткой с мягкой щетиной. Промойте горячей водой и вытрите. Помойте зеркала средством для чистки стекол. Пропылесосьте и вымойте пол горячей водой с моющим средством. Верните чистые полотенца, коврики и шторку на место.

10:00 – Спальня

В зависимости от того, сколько у вас спален, это может занять больше или меньше времени, но обычно выделять около двух часов на уборку комнаты идеально.

Вытрите пыль с самых высоких точек в комнате, с потолочных вентиляторов, верхушек дверных рам и окон. Протрите комод, тумбочки и другие поверхности. Снимите постельное белье и постирайте его. Посыпьте матрас пищевой содой, пропылесосьте и переверните для повторной очистки. Протрите окна и зеркала средством для стекол. Пропылесосьте и вымойте пол. Положите чистое постельное белье на кровать

Важное замечание! Переходя из комнаты в комнату для уборки, не забудьте уделить внимание общим помещениям: коридорам и лестницам. Вытрите пыль и почистите любые осветительные приборы в этих помещениях, протрите плинтусы дверные ручки или плинтусы.

12:00 – Кухня

Положите кухонные полотенца и коврики в стиральную машину. Опорожните шкафы и ящики, отложите предметы в безопасное место. Протрите шкафы, столешницы и ящики. Очистите внутреннюю и внешнюю часть кухонной техники: плиту, духовку, микроволновку, холодильник. Освежите посудомоечную машину, запустите ее пустой с пищевой содой. Насыпьте пищевую соду в сливное отверстие раковины и хорошо вымойте раковину горячей водой. Пропылесосьте и вымойте пол. Поместите предметы, которые вы вынули из шкафов и ящиков, обратно на предназначенные места. Верните чистые полотенца и коврики на кухню.

14:00 – Столовая

Удалите пыль с потолочных вентиляторов и рам. Протрите обеденный стол и другие поверхности. Вытрите окна и подоконники. Пропылесосьте и вымойте пол.

15:00 – Гостиная

Удалите пыль с самых высоких точек вашей гостиной: потолочных вентиляторов, дверных рам и мебели. Протрите все окна и зеркала. Снимите чехлы с мебели и постирайте их. Пропылесосьте под мебелью, между подушками. Очистите электронные устройства влажной тканью из микрофибры, чтобы избежать царапин. Вымойте пол горячей водой.

После уборки тщательно проверьте каждую комнату, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили. Выбросьте мусор, почистите пылесос и спрячьте моющие средства.