Достаточно ли вы стираете коврик для ванной комнаты: специалисты объяснили, как часто это нужно делать

Во время уборки можно легко забыть о коврике в ванной комнате. Однако его регулярная чистка является важным для поддержания здоровой и безопасной среды в вашем доме.

Так, коврик на самом деле может стать "магнитом" для плесени или бактерий. Эксперты говорят, что важно поддерживать этот простой предмет в чистоте и регулярно его стирать, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Смотрите также Когда-то был популярен, а сейчас – нет: какой смеситель для кухни или ванны лучше избегать

Как часто надо стирать коврик для ванной комнаты

Чистота коврика для ванной комнаты ванной комнаты – это не только вопрос эстетики, но и здоровья всей семьи.

Частота имеет значение

Как часто стоит стирать коврик для ванной? Определение подходящей частоты стирки коврика для ванной комнаты зависит от нескольких факторов, включая количество жителей, количество ванных комнат и имеющиеся условия вентиляции (помещение без надлежащей вентиляции может быть более влажным, что делает все в нем более подверженным плесени).

Общее правило – стирать коврик следует минимум раз в две недели. Однако, если вы заметили какие-либо признаки грязи или плесени, или если коврик начинает скользить и не держится на месте, то это безусловный сигнал, что время отправлять его в стиральную машину. Пренебрежение этим может привести к росту вредной плесени, грибков и бактерий, которые могут представлять угрозу для здоровья.



Стирать коврик для ванной комнаты надо минимум каждые две недели / Фото Unsplash

Выбор правильного способа стирки

Во время стирки коврика очень важно учитывать материал, из которого он изготовлен.

Тканевые коврики

Большинство тканевых ковриков можно смело класть в стиральную машину. Однако всегда проверяйте инструкции по уходу, поскольку все же не все тканевые коврики можно стирать в стиральной машине.

Коврики с нескользящим слоем

Если ваш коврик имеет нескользящий слой, стоит быть осторожным с температурой во время сушки, ведь высокая температура может высушить резиновую или пластиковую основу, которая помогает ему прилипать к полу.

Пластиковые, деревянные и бамбуковые коврики

Для ковриков из пластика рекомендуется использовать дезинфекционные очистители, которые эффективно уничтожают бактерии. Для деревянных и бамбуковых изделий лучше выбрать средства на основе уксуса или другие натуральные продукты. Специалисты рекомендуют перевернуть не тканевые коврики, чтобы тщательно очистить все щели и закоулки, а затем дать им высохнуть в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.