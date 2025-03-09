Как понять, что пора заменить шторы: какие признаки "кричат" об этом

Многие хозяева часто интересуются о том "как долго прослужат мои шторы и жалюзи?". Короткий ответ заключается в том, что все зависит от нескольких факторов.

Так, есть несколько вещей, которые могут влиять на необходимость замены штор или жалюзи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Russells Curtains and Blinds.

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Как часто нужно менять шторы

Хотя трудно точно определить, сколько могут прослужить ваши шторы и жалюзи, но есть общие мерки:

Рулонные шторы прослужат примерно 8-10 лет

Римские или сотовые шторы прослужат примерно 5-7 лет

Венецианские или вертикальные жалюзи прослужат примерно 12-18 лет

Прозрачные или льняные шторы прослужат примерно 3-5 лет

Шторы на подкладке или из более прочной ткани прослужат примерно 10-15 лет.



Следует смотреть на признаки износа штор / Фото Unsplash

Поскольку не существует четких правил относительно сроков замены штор или жалюзи, рекомендуется следить за признаками износа. Такая бдительность поможет вам определить подходящее время для замены.

Воздействие от солнца или изменение цвета

Несмотря на то, что незначительные повреждения от солнца или изменение цвета могут не требовать немедленной замены штор или жалюзи, но все же важно следить за этим. Особенно стоит присмотреться к тем шторам, что висят в комнате, которая является с солнечной стороны.

Повреждения

Довольно часто повредить шторы или жалюзи могут домашние любимцы. Они могут иногда разорвать ткань штор, поэтому, возможно, вам придется немного раньше заменить шторы или жалюзи в домах, где есть домашние животные.

Материал деформирован или поврежден

Царапины или разрывы – это признаки того, что пора заменить шторы или жалюзи. Повреждения не только является непривлекательным, но и может помешать надлежащему функционированию штор.

Это общие причины, которые могут понадобиться для обновления штор или жалюзи, но не всегда нужна практическая причина. Вот еще несколько факторов, которые могут повлиять, чтобы вы рассмотрели возможность обновления штор или жалюзи.

Они не дают вам нужной функциональности

Возможно, вы захотите обновить шторы для своей спальни, чтобы лучше спать ночью или же ваши нынешние шторы могут быть просто не такими, как вы хотите.

Они кажутся устаревшими, и вы хотите придать комнате свежий вид

Внешний вид комнаты можно значительно изменить, подобрав соответствующие шторы. Итак, если стиль вашего дома не совсем подходит, возможно, пришло время подумать о новых шторах или жалюзи.