Эксперты назвали 7 вещей, которые всегда следует хранить в ящиках
- Эксперты рекомендуют хранить кастрюли, сковородки, постельное белье, кулинарные ингредиенты, пульты, кабели, ручки, ключи, вязаные вещи, бутылки для воды, контейнеры для еды, украшения и косметику в ящиках.
Большинство людей используют различные варианты хранения в своих домах: от шкафов и гардеробов до комодов и тумбочек. Впрочем, есть вещи, которые лучше всего держать именно в ящиках.
Хранение самых разнообразных вещей в ящиках – это гораздо практичнее, чем в глубоких шкафах из которых нужно вытаскивать все, чтобы достать что-то с самого заднего края, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.
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Что стоит держать только в ящиках
Кастрюли и сковородки лучше всего держать в ящике. Ведь тогда можно запросто выдвинуть его и сразу увидеть нужную кастрюлю без необходимости доставать все остальные. Эксперты советуют использовать глубокие ящики с разделителями.
Вместо того чтобы складывать постельное белье на полку, вы можете хранить его вертикально в ящике. Таким образом вы будете максимально использовать глубину ящика, видеть все белье и сможете достать нужный комплект, не трогая другие.
Много кулинарных ингредиентов лучше чувствуют себя именно в ящиках. Речь идет о маслах, соусах для приготовления, макаронах /рисе/кускусе, консервах и намазках, например шоколадной пасте, меде.
Пульты, кабели для зарядки, ручки, блокноты, ключи – все это вещи, которые нужно держать под рукой, но найти для них удобное место бывает сложно. Большинство людей хранят их в шкафчиках или на комодах, но на самом деле эти вещи лучше хранить в ящиках.
Распространенная ошибка – вешать вязаные вещи в шкаф, ведь это приводит к тому, что они растягиваются и теряют форму. Хранение в сложенном виде в ящиках помогает сохранить структуру и хороший вид вещей дольше.
Ящики также является идеальным местом для хранения бутылок для воды и контейнеров для еды. Ведь при открытии шкафа они часто вываливаются.
Эксперты советуют прекратить разбрасывать украшения и косметику по всему дому и в декоративные мисочки. Они рекомендуют хранить эти вещи в ящиках - это и безопаснее, и помогает избежать беспорядка.