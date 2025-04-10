Эксперты назвали 7 вещей, которые всегда следует хранить в ящиках

Большинство людей используют различные варианты хранения в своих домах: от шкафов и гардеробов до комодов и тумбочек. Впрочем, есть вещи, которые лучше всего держать именно в ящиках.

Хранение самых разнообразных вещей в ящиках – это гораздо практичнее, чем в глубоких шкафах из которых нужно вытаскивать все, чтобы достать что-то с самого заднего края, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Что стоит держать только в ящиках

Кастрюли и сковородки лучше всего держать в ящике. Ведь тогда можно запросто выдвинуть его и сразу увидеть нужную кастрюлю без необходимости доставать все остальные. Эксперты советуют использовать глубокие ящики с разделителями.

Вместо того чтобы складывать постельное белье на полку, вы можете хранить его вертикально в ящике. Таким образом вы будете максимально использовать глубину ящика, видеть все белье и сможете достать нужный комплект, не трогая другие.

Много кулинарных ингредиентов лучше чувствуют себя именно в ящиках. Речь идет о маслах, соусах для приготовления, макаронах /рисе/кускусе, консервах и намазках, например шоколадной пасте, меде.

Пульты, кабели для зарядки, ручки, блокноты, ключи – все это вещи, которые нужно держать под рукой, но найти для них удобное место бывает сложно. Большинство людей хранят их в шкафчиках или на комодах, но на самом деле эти вещи лучше хранить в ящиках.

Ящики – практическое решение для хранения вещей / Фото Future PLC / Bee Holmes

Распространенная ошибка – вешать вязаные вещи в шкаф, ведь это приводит к тому, что они растягиваются и теряют форму. Хранение в сложенном виде в ящиках помогает сохранить структуру и хороший вид вещей дольше.

Ящики также является идеальным местом для хранения бутылок для воды и контейнеров для еды. Ведь при открытии шкафа они часто вываливаются.

Эксперты советуют прекратить разбрасывать украшения и косметику по всему дому и в декоративные мисочки. Они рекомендуют хранить эти вещи в ящиках - это и безопаснее, и помогает избежать беспорядка.