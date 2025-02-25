Профессиональные организаторы перечислили вещи, которые часто не имеют своего места дома и создают беспорядок. Поэтому для них нужно покупать специальные органайзеры, чтобы поддерживать порядок, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Вещи, которым трудно найти место дома

Многоразовые бутылки для воды - это отличный способ быть экофрендли – это отличный способ быть экофрендли. Впрочем, обычно они разные по высоте и ширине, имеют цилиндрическую форму, а потому их хранение может вызвать трудности. Некоторые эксперты считают, что их вообще не стоит покупать. А те, что уже есть, надо собрать в специальном месте для хранения, например, пластиковой контейнерной коробке с ручками.

Во многих кухнях распространенным явлением являются неуклюжие кучки контейнеров для еды и их крышек. Эксперты сортировать их по размерам и хранить в отдельно обозначенных ящиках.

Запасные вешалки для одежды для одежды тоже трудно "пристроить". Они почти всегда занимают пространство и неряшливо разбросаны. Вместо того, чтобы запихивать их в случайный угол, специалисты предлагают воспользоваться подвесным органайзером, специально созданным для хранения вешалок.

Кабели и зарядные устройства легко спутываются, их трудно быстро идентифицировать, к ним часто прикреплены громоздкие блоки питания, а разная длина затрудняет равномерное хранение.

Коллекции больших сервировочных тарелок для сервировки тоже неудобно хранить в кухонных шкафах. Профессионалы советуют держать эту посуду в подвале или разложить на полках в задней части углового шкафа, поскольку они не часто используются.

Большие тарелки прекрасно смотрятся на обеденном столе, но из-за своего размера они часто неудобны для хранения / Фото Future

Бюстгальтеры некомфортно держать в ящиках и шкафах, потому что чашечки могут потерять форму, а лямки легко путаются. Эксперты призывают приобрести специальный органайзер с отделениями для отдельных бюстгальтеров.

Кошельки и сумки необходимы для того, чтобы носить с собой повседневные вещи в дороге. Впрочем, их хранения является непростой задачей даже для профессионалов. Эти вещи, как правило, теряют форму и занимают слишком много места на полке. Вместо того, чтобы складывать их друг на друга, используйте вешалки для кошельков, перегородки для полок или даже держатели для журналов, чтобы держать их в вертикальном положении. Можно сумки и кошельки набить папиросной бумагой или небольшими пакетами. Это поможет им сохранить форму.