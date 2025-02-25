Професійні організатори перерахували речі, які часто не мають свого місця вдома і створюють безлад. Тому для них потрібно купувати спеціальні органайзери, аби підтримувати порядок, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Експерти назвали 8 речей вдома, яких варто позбутися перед початком весни

Речі, яким важко знайти місце вдома

Багаторазові пляшки для води – це чудовий спосіб бути екофрендлі. Втім, зазвичай вони різні за висотою і шириною, мають циліндричну форму, а тому їх зберігання може викликати труднощі. Деякі експерти вважають, що їх взагалі не варто купувати. А ті, що вже є, треба зібрати в спеціальному місці для зберігання, наприклад, пластиковій контейнерній коробці з ручками.

У багатьох кухнях поширеним явищем є незграбні купки контейнерів для їжі та їх кришок. Експерти сортувати їх за розмірами і зберігати в окремо позначених ящиках.

Запасні вішалки для одягу теж важко "прилаштувати". Вони майже завжди займають простір і неохайно розкидані. Замість того, щоб запихати їх у випадковий куток, фахівці пропонують скористатися підвісним органайзером, спеціально створеним для зберігання вішалок.

Кабелі та зарядні пристрої легко сплутуються, їх важко швидко ідентифікувати, до них часто прикріплені громіздкі блоки живлення, а різна довжина ускладнює рівномірне зберігання.

Колекції великих тарілок для сервірування теж незручно зберігати у кухонних шафах. Професіонали радять тримати цей посуд у підвалі або розкласти на полицях у задній частині кутової шафи, оскільки вони не часто використовуються.

Великі тарілки мають чудовий вигляд на обідньому столі, але через свій розмір вони часто незручні для зберігання / Фото Future

Бюстгальтери некомфортно тримати у ящиках і шафах, тому що чашечки можуть втратити форму, а лямки легко плутаються. Експерти закликають придбати спеціальний органайзер з відділеннями для окремих бюстгальтерів.

Гаманці та сумки необхідні для того, щоб носити з собою повсякденні речі в дорозі. Втім, їх зберігання є непростим завданням навіть для професіоналів. Ці речі, як правило, втрачають форму і займають забагато місця на полиці. Замість того, щоб складати їх один на одного, використовуйте вішалки для гаманців, перегородки для полиць або навіть тримачі для журналів, щоб тримати їх у вертикальному положенні. Можна сумки і гаманці набити цигарковим папером або невеликими пакетами. Це допоможе їм зберегти форму.