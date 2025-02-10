Професійні організатори домашнього простору поділилися своїм найкращим контрольним списком для прибирання сміття на наступний місяць, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Речі, які слід прибрати з оселі перед весною

Якщо у 2025 році ви значну більшу часу працюєте в офісі, то слід подумати про те, щоб зменшити робочий простір вдома. Передусім, стіл. Його наявність може перешкоджати здатності розслабитися під час відпочинку. Тому найкраще замінити звичайний стіл на складний. В оформленні домашнього офісу надавайте перевагу м'якшим відтінкам та включайте природні матеріали, уникаючи яскравих контрастних кольорів.

Використовуйте для домашнього офісу складний стіл / Фото Future PLC

Наступними у списку на викид є речі, які пов'язані з негативним досвідом. Дизайнерка Гала Магрінья каже: "Безлад – це старі емоційні багажі, які більше не служать нам і "займають простір", де можуть з'явитися нові можливості". Експертка радить почати прибирання з однієї кімнати або шафи. Перед тим, як вирішити залишити якусь річ чи викинути, вона радить ставити собі запитання: "Чи приносить це мені радість?" Якщо відповідь ні, тоді ми позбуваємося цієї речі".

Якщо ви не знаєте, яких саме речей варто позбутися, почніть з тих, якими не користувалися протягом останнього року.

Перед весною слід підчистити шафи. Треба забрати звідти одяг, який ви не використовували протягом останніх зимових місяців, і замінити його на весняний.

Коли ви купуєте весняно-літній одяг і переглядаєте те, що у вас є, це чудова можливість для очищення та позбавлення речей, які вам не подобаються, не підходять чи вже не в моді.

Організація засобів для чищення перед весняним прибиранням зробить його більш успішним. Викиньте засоби, які вже втратили термін придатності. Переконайтеся, що ви маєте всі предмети зі списку основних засобів для чищення.

Викиньте засоби для чишення, якими не користуєтеся / Фото Future PLC

Фахівці також радять навести лад із паперами, що накопичилися і більше не є потрібними.

Експерти наголошують на потребі очищати передпокій принаймні раз на місяць. Лютий – чудовий час, аби прибрати все, чим ви більше не користуєтесь. Зокрема, це можуть бути сезонні речі такі, як парасольки або черевики. Зробивши це зараз, ви знімаєте частину навантаження з весняного прибирання.

Приберіть зайві речі з передпокою до початку весни / Фото TK Design

Для тих, хто має сад, останній місяць зими – найкращий час, аби провести інвентаризацію садових засобів і позбутися тих, що застарілі.