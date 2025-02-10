Профессиональные организаторы домашнего пространства поделились своим лучшим контрольным списком для уборки мусора на следующий месяц, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Невозможно ничего найти в шкафу: ошибки в организации гардероба и как их исправить

Вещи, которые следует убрать из дома перед весной

Если в 2025 году вы значительную большую часть времени работаете в офисе, то следует подумать о том, чтобы уменьшить рабочее пространство дома. Прежде всего, стол. Его наличие может препятствовать способности расслабиться во время отдыха. Поэтому лучше всего заменить обычный стол на складной. В оформлении домашнего офиса отдавайте предпочтение более мягким оттенкам и включайте природные материалы, избегая ярких контрастных цветов.

Используйте для домашнего офиса складной стол / Фото Future PLC

Следующими в списке на выброс являются вещи, которые связаны с негативным опытом. Дизайнер Гала Магринья говорит: "Беспорядок – это старые эмоциональные багажи, которые больше не служат нам и "занимают пространство", где могут появиться новые возможности". Эксперт советует начать уборку с одной комнаты или шкафа. Перед тем, как решить оставить какую-то вещь или выбросить, она советует задавать себе вопрос: "Приносит ли это мне радость?" Если ответ нет, тогда мы избавляемся от этой вещи".

Если вы не знаете, от каких именно вещей стоит избавиться, начните с тех, которыми не пользовались в течение последнего года.

Перед весной следует подчистить шкафы. Надо забрать оттуда одежду, которую вы не использовали в течение последних зимних месяцев, и заменить ее на весеннюю.

Когда вы покупаете весенне-летнюю одежду и просматриваете то, что у вас есть, это прекрасная возможность для очистки и избавления вещей, которые вам не нравятся, не подходят или уже не в моде.

Организация средств для чистки перед весенней уборкой сделает ее более успешной. Выбросьте средства, которые уже потеряли срок годности. Убедитесь, что вы имеете все предметы из списка основных чистящих средств.

Выбросьте средства для чистки, которыми не пользуетесь / Фото Future PLC

Специалисты также советуют навести порядок с бумагами, которые накопились и больше не являются нужными.

Эксперты отмечают необходимость очищать прихожую по крайней мере раз в месяц. Февраль – отличное время, чтобы убрать все, чем вы больше не пользуетесь. В частности, это могут быть сезонные вещи такие, как зонтики или ботинки. Сделав это сейчас, вы снимаете часть нагрузки с весенней уборки.

Уберите лишние вещи из прихожей до начала весны / Фото TK Design

Для тех, кто имеет сад, последний месяц зимы – лучшее время, чтобы провести инвентаризацию садовых средств и избавиться от тех, что устарели.