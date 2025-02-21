Холодильник не только для хранения пищи: как еще необычно и практично можно его использовать

Холодильник занимает большую часть пространства на кухне. Оказывается, его можно использовать не только для хранения пищи.

Передняя часть и бока холодильника – идеальные места для декораций, календарей, досок для маркеров или коллекций магнитов. Пользовательница Instagram mixedmatters предложила еще одну неожиданную идею применения самого большого прибора на наших кухнях, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Холодильник как дополнительное место для хранения кухонных принадлежностей

Так, мастерица советует прикрепить к одной из сторон холодильника пробковую доску с помощью самоклеящихся лент. На доску можно лепить заметки с напоминаниями, календари. Также попробуйте добавить легкую полку для сувениров или магнит для подвешивания кухонных приборов.

Как это работает: смотрите видео