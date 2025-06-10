Помогает избавиться от беспорядка в доме: что такое метод организации 80/20 и как им пользоваться

Если вам приходилось чувствовать, что вы постоянно убираете, но все равно чувствуете себя неорганизованно, вы точно не одни. Самой распространенной причиной этого является то, что многие люди склонны инстинктивно занимать каждую доступную поверхность, включая ящики, полки, шкафы и комоды.

Ключ к большей организованности заключается в том, чтобы намеренно оставлять определенное пространство пустым. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

Смотрите также Влияет не только размещение мебели: 5 способов, как можно создать уютную и изысканную гостиную

Метод организации 80/20

Организационный метод 80/20 предусматривает стратегическое использование пространства, рекомендуя людям использовать только 80% имеющегося пространства. Такой подход поощряет избавляться от лишних вещей и уменьшает риск переполнения мест для хранения.

Принцип 80/20 в организации пространства касается распределения места для ваших вещей. Желательно занимать не более 80% доступного пространства на полках, в ящиках, шкафах или тумбочках, оставляя остальные 20% свободными. Этот намеренный промежуток обеспечивает лучший доступ, облегчает уборку и позволяет учесть будущие потребности, такие как новые приобретения или сезонные изменения.



Метод 80/20 является эффективным при организации пространства / Фото Unsplash (Huy Nguyen)

Оставляя 20% пространства пустым, вы не только минимизируете визуальный беспорядок, но и облегчаете организацию и поиск вещей, поскольку устраняете необходимость размещать все в кучу в ограниченном пространстве. Такая практика поощряет внимательное отношение к вещам, которые вы храните и заставляет задуматься, что можно убрать или выбросить. И, опять же, если вам нужно или вы хотите что-то приобрести, у вас будет определенное пространство для этого.