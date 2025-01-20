Как избавиться от пятен от воды на зеркале: эффективный лайфхак

Зеркало в ванной комнате, без сомнения, больше всего страдает от пятен. На его поверхность часто попадают капли воды или даже остатки косметики.

К счастью, решить эту проблему достаточно просто. Замечательным лайфхаком поделилась пользовательница тиктока @dianagologovets, сообщает 24 Канал.

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Как избавиться от пятен на зеркале

Итак, есть эффективный лайфхак, благодаря которому вода будет просто стекать по зеркалу и не оставлять после себя пятен.

Возьмите обычную зубную пасту и нанесите на тряпку и тщательно втирайте в зеркало по всей плоскости. Затем нужно взять слегка влажную тряпку и собрать лишнюю зубную пасту. Блогер отметила, что полностью смывать с зеркала пасту не нужно, достаточно оставить мокрой.

А после этого зеркало необходимо протереть сухими салфетками, чтобы не осталось следов.

К тому же такой лайфхак можно использовать не только для очистки зеркал в вашем доме, но и для мытья автомобильного зеркала.