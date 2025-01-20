На щастя, розвʼязати цю проблему досить просто. Чудовим лайфхаком поділилася користувачка тіктоку @dianagologovets, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Дизайнери застерігають: 5 теплих кольорів, які ніколи не треба використовувати у ванній кімнаті

Як позбутися плям на дзеркалі

Отже, є ефективний лайфхак, завдяки якому вода буде просто стікати по дзеркалу і не залишати після себе плям.

Візьміть звичайну зубну пасту та нанесіть на ганчірку і ретельно втирайте у дзеркало по всій площині. Потім потрібно взяти злегка вологу ганчірку та зібрати зайву зубну пасту. Блогерка зазначила, що повністю змивати з дзеркала пасту не потрібно, достатньо залишити мокрою.

А після цього дзеркало необхідно протерти сухими серветками, щоб не залишилося слідів.

До того ж такий лайфхак можна використовувати не лише для очищення дзеркал у вашій оселі, але й для миття автомобільного дзеркала.