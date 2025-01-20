Дизайнери інтер'єру не рекомендують використовувати певні теплі відтінки в оформленні ванної кімнати. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Сміливі, насичені кольори

Хоча сміливі кольори можуть додати естетичну привабливість багатьом приміщенням, бажано відмовитися від таких кольорів для ванної кімнати. Теплі, насичені відтінки, такі як червоний, помаранчевий і чорний, можуть не підходити для цього приміщення, зазначає Александра Аквардо, засновниця AGA Interior Design.

Багато людей, відвідуючи ванну, хочуть створити атмосферу спа-салону, тому дизайнер рекомендує використовувати більш яскраві відтінки в інших місцях, а не у ванній.

Вікторія Холлі, засновник Victoria Holly Interiors, також вважає, що чорний колір не зовсім підходить для ванної кімнати, тому що він може здаватися надто потужним і не підходить для природного освітлення. І з функціональної точки зору, він не буде добре витримувати повсякденне використання, додає дизайнер.

"Чорний колір також легко показує плями від води, залишки мила та пил, що ускладнює збереження чистоти в зоні інтенсивного використання", – каже Холлі.



Насичені яскраві кольори – не найкращий вибір для ванної кімнати / Фото Unsplash (Jennifer Latuperisa-Andresen)

Темно-червоний

Хоча дизайнери не люблять ідею використовувати будь-який тип червоного у ванній кімнаті, темно-червоний, зокрема, є одним відтінком, якого дійсно слід уникати.

Темно-червоний приголомшливий і може зробити вашу ванну кімнату меншою та закритішою,

– каже фахівець.

Щоб створити простір ванної кімнати, в якому вам буде приємно проводити час, виберіть щось більш "повітряне", наприклад ніжно-блакитний. Дизайнери зазначають, що ваша ванна кімната виграє від кольорів, які створюють свіжий вигляд, а темно-червоний часто може здаватися важким і застарілим у цих приміщеннях.

Коричневий

Хоча коричневий може виглядати розкішно в правильних умовах, він просто не є правильним вибором для ванної кімнати, вважає Медісон Массаро, засновник Madison Lea Interiors.

Натомість спробуйте коричневий колір у вітальні чи їдальні, де цей колір може мати надзвичайно витончений та гостинний вигляд.

Певні відтінки зеленого / Жовтий із зеленими відтінками

Останніми роками люди все частіше прагнуть інтегрувати природну палітру кольорів у свої оселі. Фахівець зазначає, що, зокрема, зелена шавлія та смарагдово-зелений набули популярності.

Однак вона вказує, що деякі відтінки зеленого просто не підходять для ванної кімнати. Дизайнер не є прихильником використання у ванній кімнаті шартрезу, неоново-зеленого, морської піни, папороті, м’яти чи моху тощо.

Массаро пояснює, як ці відтінки можуть бути надто різкими та створювати відчуття незручності в просторі.

Також не дуже гарний вигляд створює поєднання жовтого із зеленим у ванних кімнатах. Фахівці кажуть, що колір не дуже підходить багатьом відтінкам шкіри, а у ванній вам захочеться почуватися на всі сто, наносячи макіяж та оцінюючи вбрання, готуючись до нового дня.

Крім того, жовтувато-зелений перенесе вас назад у часі, і не в хорошому сенсі, оскільки він може здатися застарілим, каже експерт.