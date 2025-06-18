Как стильно спрятать боковую часть холодильника

Громоздкая боковая панель холодильника может портить общий вид. Особенно, если он стоит в конце ряда шкафов, тогда его пустая боковая часть "смотрит" в пространство комнаты или обеденную зону. В большинстве кухонь это кажется неуместным.

Спрятать боковую часть холодильника с помощью деревянных планок – замечательное решение, передает 24 Канал со ссылкой на The House Digest.

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Как использовать дерево, чтобы улучшить вид холодильника

С базовыми материалами и небольшой планировкой можно сделать обшивку своими руками обшивку, которая гармонично впишется в кухню.

Этот проект предусматривает вертикальное крепление деревянных планок от пола до потолка, создавая своеобразную стену, которая элегантно разделяет кухню и остальное пространство. Как минимум для этого понадобятся: деревянные рейки, маленькие гвозди, древесная шпаклевка и клей для дерева. По желанию – также листы фанеры или ламинированные панели и краска или морилка.

Чтобы начать, измерьте высоту от пола до потолка рядом с холодильником, а также глубину самой техники. Затем решите, какой ширины должны быть планки и на каком расстоянии друг от друга. Это позволит вам рассчитать количество планок и вырезать их по размеру.

Как спрятать боковую часть холодильника: смотрите видео

Далее – выберите способ крепления. Один из вариантов – построить вокруг холодильника обрамление из фанеры или ламинированных панелей. Это создаст встроенный вид, спрячет бок холодильника, позволит добавить шкаф над ним и станет удобной основой для крепления деревянных планок.

Процесс включает замер холодильника, разрезание панелей до нужных размеров, учитывая пространство для открывания дверцы. Оставьте минимум 2,5 сантиметров над холодильником и около 3 миллиметров по бокам для вентиляции. После сборки обрамления – покрасьте или покройте морилкой и установите на место. Затем отметьте, где будут расположены планки, и прикрепите их клеем и гвоздями. Отверстия от гвоздей можно зашпаклевать, а сами планки – покрасить или покрыть морилкой.