Как добавить стиля вашему рабочему столу дома: 4 простых способа

Независимо от того, обустроили ли вы отдельный кабинет или используете вы стол в комнате как рабочее место, создание стильного и уютного домашнего офиса может значительно повысить производительность и сделать ежедневные задачи более приятными.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на bhg.

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Какие есть идеи для стильного оформления домашнего рабочего места?

Добавьте индивидуальности стенам

Дизайнер интерьеров советует сосредоточиться на оформлении стен, чтобы подчеркнуть ваш стиль и добавить функциональности. Можно выбрать одно большое произведение искусства с успокаивающим эффектом или создайте композицию из нескольких небольших картин в рамках для структурированного вида.

Выберите идеальное кресло

Хорошее кресло – это не только комфорт, но и стиль. Выбирая кресло, обращайте внимание на сочетание эстетики и практичности. Оно должно быть удобным для длительной работы и одновременно выглядеть элегантно из любого угла комнаты. Комфорт и стиль всегда идут бок о бок.



Очень важно выбрать правильное кресло / Фото Unsplash (Michael Soledad)

Сделайте пространство особенным

В отличие от офисной среды, домашнее рабочее пространство может быть более персонализированным. Чтобы добавить уникальности, дизайнер рекомендует отойти от стандартного декора. Попробуйте добавить какую-то семейную реликвию, детский рисунок или любимую открытку в красивую рамку – это придаст рабочему месту теплоты и индивидуальности.

Добавьте зеленые акценты

Элегантный домашний офис невозможно представить без живых растений. Цветы или ароматные травы могут стать идеальным дополнением. Они добавляют пространству свежести и легко вписываются в любое время дня.