Разрушили мифы: дизайнеры рассказали, можно ли размещать что-то перед окном

Многие домовладельцы запрещают себе закрывать окна своего дома в любой форме, аргументируя это тем, что зачем им загораживать чем-то естественное освещение. Специалисты по дизайну предоставили ценные советы по оптимизации пространства перед окнами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Что можно разместить перед окном

Дизайнеры отмечают, что "это миф, что окна всегда должны быть полностью свободными – никакой мебели, никаких препятствий, ничего, что могло бы "заблокировать свет". Наоборот продуманное использование пространства перед окном – не только допустимо, но и может улучшить дизайн жилого помещения.

Поэтому, какие способы использовать пространство перед окнами советуют дизайнеры?

Добавить диван перед окном. Сначала можно предположить, что размещение дивана у окна может быть не лучшим решением из-за его громоздкости, что потенциально может сделать комнату более ограниченной. Однако стратегическое размещение дивана у окна может на самом деле расширить пространство, при условии, что остальная часть комнаты не будет загромождена.

Размещение мест для сидения, таких как диван или шезлонг, перед окном не загораживает вид, а приглашает вас к взаимодействию с ним,

– отмечают дизайнеры.



Перед окном можно разместить диван / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Декорирование растениями. Включение растений в домашний декор может значительно повысить эстетическую привлекательность любого пространства. Стратегическое расположение растений у окон не только добавляет изысканности, но и способствует установлению уникальной связи, давая возможность одновременно наслаждаться природой на улице и видеть растения в помещении.

Более того, игра света сквозь листья создает волшебные силуэты и тени, что добавляет комнате приятной атмосферы.

Разместить стол. Многие люди располагают рабочие столы возле окон. Такое размещение не только дарит привлекательный фон, но и усиливает связь с внешней средой, положительно влияя на продуктивность и общее настроение. Такое расположение особенно выгодно в небольших помещениях, где важно максимально эффективно использовать каждый квадратный метр.

Возможно, есть смысл поставить кровать напротив окна. Размещение кроватей напротив окон стало темой многочисленных дискуссий. Однако такое расположение часто может быть функциональным. По словам специалистов, в небольших комнатах размещение кровати напротив окна может быть единственным возможным вариантом, который позволяет разместить все остальные необходимые предметы мебели.

Рассматривая такую конфигурацию, важно учитывать пропорции как окна, так и кровати. В идеале, ширина изголовья кровати должна совпадать с оконной рамой, а ее высота – занимать нижнюю треть окна. Такая пропорциональность гарантирует, что свет будет проникать над кроватью или вокруг нее, тем самым улучшая общий дизайн.