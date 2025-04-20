Прихожая Клаудии Шиффер в стиле 70-х: дизайнеры в восторге от интерьера

В 2025 году в моду возвращается низкая мебель, которая вносит в пространство нотки ретро. Настоящая атмосфера 70-х, в частности, царит в прихожей актрисы и модели Клаудии Шиффер.

В прихожей звезды стоит сделанная вручную природная креденца и геометрическая лампа, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность прихожей Клаудии Шиффер

Справка: Креденца – тип мебели позднего средневековья и эпохи Возрождения, который чаще всего представляет собой низкий шкаф или буфет с дверцами и полками.

Кроме древесины и плетеных материалов (которые были основой декора 70-х), эта консоль еще и чрезвычайно функциональна: она выполняет роль органайзера у входа, а также служит поверхностью для декора или, как у Клаудии Шиффер, – для красивого освещения.

Прихожая модели: смотрите фото

По словам экспертов по дизайну, креденцы (как и низкая мебель в целом) создают в прихожих, гостиных и столовых непринужденную, спокойную атмосферу, поэтому они – беспроигрышный выбор для тех, кто стремится к уюту дома.

Кровати, диваны, журнальные столики и тумбы опускаются ближе к полу. Этот тренд бросает вызов традиционной привлекательности высоких кресел с подголовниками и величественных кроватей с балдахинами. Низкая мебель излучает непринужденную, "приземленную" энергетику, которая прекрасно сочетается с современными интерьерами. Поскольку наши дома все больше становятся оазисами для отдыха, этот тренд идеально соответствует стремлению к гибкости и уюту.

Чтобы полностью погрузиться в стиль 70-х, попробуйте, как и Клаудия, дополнить тумбу геометрической лампой или использовать аксессуары из натуральных материалов, например, плетеную корзину.