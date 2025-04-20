У передпокої зірки стоїть зроблена вручну природна креденца та геометрична лампа, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість передпокою Клаудії Шиффер

Довідка: Креденца – тип меблів пізнього середньовіччя та епохи Відродження, який найчастіше являє собою низьку шафу або буфет з дверцятами та полицями.

Окрім деревини та плетених матеріалів (які були основою декору 70-х), ця консоль ще й надзвичайно функціональна: вона виконує роль органайзера біля входу, а також служить поверхнею для декору або, як у Клаудії Шиффер, – для красивого освітлення.

Передпокій моделі: дивіться фото

За словами експертів з дизайну, креденци (як і низькі меблі загалом) створюють у передпокоях, вітальнях і їдальнях невимушену, спокійну атмосферу, тому вони – безпрограшний вибір для тих, хто прагне затишку вдома.

Ліжка, дивани, журнальні столики та тумби опускаються ближче до підлоги. Цей тренд кидає виклик традиційній привабливості високих крісел з підголівниками та величних ліжок з балдахінами. Низькі меблі випромінюють невимушену, "приземлену" енергетику, яка чудово поєднується із сучасними інтер'єрами. Оскільки наші домівки все більше стають оазами для відпочинку, цей тренд ідеально відповідає прагненню до гнучкості та затишку.

Щоб повністю зануритися в стиль 70-х, спробуйте, як і Клаудія, доповнити тумбу геометричною лампою або використати аксесуари з натуральних матеріалів, наприклад, плетений кошик.