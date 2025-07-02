Чтобы не было беспорядка: правила организации небольшой кухни, которых придерживаются профессионалы

Проектирование эффективно организованной кухни является задачей не из легких. Когда пространство ограничено, важно создать стратегический подход к организации этого пространства.

Эксперты по организации поделились своими лучшими советами относительно того, как сделать небольшую кухню функциональной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Правила организации маленькой кухни

Спланируйте график мытья посуды

Для тех, кто имеет ограниченное кухонное пространство, поддержание чистоты является очень важным. Чтобы гарантировать, что основные вещи всегда будут под рукой и готовы для использования, следует подумать о создании ежедневного графика мытья посуды.

Избегайте дубликатов покупок

На компактной кухне важно, чтобы у каждого предмета было свое место, поэтому хранить несколько одних и тех же кастрюль или мисок не рекомендуется. Важно хранить только те предметы, которые вы действительно используете.



Лучше избегать дубликатов покупок / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Создайте функциональное пространство

Хорошо организованная кухня значительно повышает функциональность. Чтобы достичь этого, важно определить вещи, которые вы используете чаще всего, и расположить их соответствующим образом. Как подчеркивают специалисты, "кухня должна работать на вас".

Желательно расставить приоритеты для повседневных вещей, разместив их в легкодоступных местах. Например, держите чашки рядом с кофеваркой, а инструменты, которыми пользуетесь реже, переместите на более высокие или места, что подальше.