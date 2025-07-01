Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на idealhome.

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Цвета для большой кухни

На просторной кухне есть больше возможностей для использования темных оттенков краски на различных элементах, в частности на стенах, шкафах или кухонном острове. В больших помещениях, особенно на кухнях со столовой, стратегическое использование краски служит эффективным методом разграничения различных зон, выделяя отдельные зоны для подготовки, приготовления пищи, приема пищи и общения.

Большие кухни часто выигрывают от естественного освещения, что позволяет эффективно использовать смелые и насыщенные темные цвета. Использование темных оттенков способствует созданию теплой и уютной атмосферы, не давая кухне выглядеть слишком холодной.

Темно-синие, коричневые и угольные цвета прекрасно подходят для кухонных шкафчиков, поскольку они привносят ощущение глубины и насыщенности, добавляя пространству драматизма и изысканности,

– объясняет Виктория Ярдли, управляющий директор Victory Colours.



Кухня в темных оттенках / Фото Unsplash

Они могут гармонично сочетаться с широким спектром материалов и текстур, таких как натуральное дерево, латунная фурнитура, белые или мраморные столешницы, что делает их универсальным вариантом для различных стилей дизайна кухни. Кроме того, темные оттенки эффективнее скрывают пятна и разливы, чем светлые, что делает их практичным выбором для кухонь с высокой проходимостью.