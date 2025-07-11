Как рассчитать размер шторы на окно

Длина штор может как украсить комнату, так и испортить ее вид. Слишком длинные шторы могут создавать ощущение тесноты, тогда как слишком короткие являются неуклюжими на вид.

24 Канал рассказывает, как выбрать оптимальную длину штор именно для ваших окон.

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Как выбрать шторы для окон

Большинство шторных полотен имеют стандартные длины:

160,02 сантиметра;

213,36 сантиметра;

241,3 сантиметра;

274,32 сантиметра;

Однако также доступны индивидуальные варианты длин, чтобы учесть разные размеры окон и дизайнерские предпочтения.

Если стандартные размеры не подходят идеально, округляйте до ближайшего из них. Если сомневаетесь, лучше выбирать более длинные, чем слишком короткие.

Как выбрать шторы на окно / Фото Courtesy of Christina Kim / Raquel Angworthy

Как измерить окна для штор

Правильный вид штор начинается с точных замеров.

Определение ширины карниза

Чтобы определить ширину карниза, измерьте ширину проема окна и добавьте примерно от 10,16 до 15,24 сантиметров с каждой стороны для покрытия и визуального баланса.

Для крепления снаружи карниз должен выходить за пределы рамы на несколько сантиметров, чтобы шторы могли свободно открываться и окно казалось шире.

Определение высоты карниза

Далее определите, на какой высоте хотите установить карниз. Для стандартного вида карниз устанавливают примерно на 10,16 – 15 15,24 сантиметров выше оконной рамы. Это дает достаточно пространства для красивого падения штор и создает иллюзию большей высоты комнаты.

Измерение ширины штор

Чтобы посчитать ширину штор, сначала измерьте ширину окна. Затем умножьте это число на 1,5 – 3, в зависимости от желаемого объема и стиля складок. Это гарантирует, что при закрытии шторы будут покрывать окно полностью и будут иметь привлекательный вид. Это также учитывает, что карниз выступает за пределы окна.

Перед тем, как измерять длину, определите, где именно должны заканчиваться шторы:

заканчивались на подоконнике (часто используются в кухнях);

были чуть выше пола;

едва касались пола;

собирались кучей на полу.

Чтобы измерить длину штор, измерьте расстояние от точки над оконной рамой, где будет карниз, до желаемой длины. Учитывайте, хотите ли, чтобы шторы заканчивались под подоконником, доходили до пола, или собирались кучей.