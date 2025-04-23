Как покрасить лакированное дерево: 6 простых шагов

Покраска лакированной древесины может быть сложной задачей, однако это эффективный способ придать новую жизнь мебели или деревянным поверхностям. Такой подход выбирают многие, ведь считают, что он является более экономически выгодным, чем полная замена деревянных предметов.

Чтобы успешно покрасить лакированную древесину и получить долговечное, эстетически привлекательное покрытие, важно соблюдать несколько ключевых этапов, пишет 24 Канал.

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Как красить лакированное дерево

Этап 1. Очистите поверхность

Со временем на поверхностях накапливается большое количество пыли, жира или мусора. Их следует очистить, поскольку, если этого не сделать, они станут загрязнителями и повлияют на способность краски эффективно прилипать к поверхности.

Чтобы очистить поверхность, возьмите мягкую ткань и протрите поверхность моющим средством. После тщательной очистки, убедитесь, что поверхность полностью высохла, прежде чем перейти к следующему шагу.

Этап 2. Отшлифуйте поверхность

После того, как вы очистили поверхность, пришло время удалить верхний слой лака с дерева.

Для этой задачи вам понадобится шлифовальный блок и немного наждачной бумаги средней зернистости. Отшлифуйте древесину, пока ее глянцевый отблеск не сменится гладкой матовой текстурой.

После этого, протрите поверхность тканью, удалив любую пыль и мусор, которые все еще остаются на поверхности после шлифовки.

Этап 3. Используйте праймер (грунтовку)

После 2 предыдущих шагов, следует нанести праймер. Это поможет обеспечить хорошее сцепление краски с новоподготовленной древесиной, обеспечивая идеальную основу для работы.

Используйте кисточку или валик для нанесения праймера. Одного слоя должно быть достаточно, но лучше ознакомиться с инструкциями, чтобы получить понимание особенностей праймера, который вы выбрали.



Есть 6 основных шагов для эффективного окрашивания лакированного дерева / Фото Freepik

Этап 4. Нанесите первый слой краски

Вот и настал момент, которого вы, видимо, ждали больше всего. Тщательно перемешайте краску, чтобы весь цвет смешался. После того, как вы дали праймеру возможность полностью высохнуть, пришло время нанести ваш первый слой краски.

Нанесите ровный слой, после чего следует дать древесине время полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя краски.

Этап 5. Слегка отшлифуйте поверхность

После того, как первый слой краски полностью высох, следует слегка отшлифовать поверхность. Используйте для этого мелкую наждачную бумагу с зернистостью примерно 220–240. Цель этого шага заключается в том, чтобы сгладить любые недостатки, которые могли остаться на деревянном предмете.

Этап 6. Нанесите второй слой

Теперь пришло время нанести второй слой краски. Здесь просто следует повторить то, что вы делали во время покраски первого слоя. Когда он высохнет, вы можете подумать, нужен ли вам еще третий слой, если вы не довольны отделкой, или оставите все, как есть.

Придерживаясь этих шагов, вы сможете эффективно покрасить лакированную древесину. К слову, ранее мы рассказывали, как выбрать идеальный цвет стен для коридора.