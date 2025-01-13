Как протирать пыль, чтобы она не появилась уже на следующий день

Иногда кажется, что от пыли избавиться невозможно. Казалось бы, вы только что ее протерли, а уже через день она снова появляется на поверхностях. Скорее всего, вы совершаете несколько ошибок во время уборки.

Даже после самой тщательной уборки, первым из беспорядка возвращается пыль. Но, к счастью, есть несколько хитростей, как избавиться от пыли на длительный период. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Пыль невероятно легкая, поэтому она просто парит и попадает в каждый уголок. В одно мгновение все кажется чистым, а на следующей – вы снова замечаете всюду пыль. Если вы не знаете правильного способа и инструментов для очистки, вам будет трудно полностью удалить его,

– сказала клинер Ронда Уилсон.

Ошибки в протирании пыли

Самой первой причиной того, что пыль так быстро появляется после уборки, является использование неправильных инструментов во время уборки. Главное – ловить пыль, а не просто рассеивать ее с одной поверхности на другую.

Некоторые салфетки для уборки или щетки для пыли оставляют маленькие ворсинки на поверхностях. Сухая ткань просто раздувает пыль, а не избавляется от нее. Именно поэтому всегда нужно использовать влажную салфетку из микрофибры.



Как правильно протирать пыль / Фото RDNE Stock project, Pexels

Также важно протирать поверхности сверху донизу, чтобы пыль не оседала на уже чистых участках. Кроме того, пыль нужно протирать уже после того, как вы пропылесосите пол.

Другая ошибка в уборке касается избегания труднодоступных мест. Если не протирать пыль с вентиляций или люстр, то она будет оседать и на других поверхностях.

Также важно мыть коврики, ведь на них оседает большое количество пыли.