Навіть після найретельнішого прибирання, першим з безладу повертається пил. Та, на щастя, є кілька хитрощів, як позбутися пилу на тривалий період. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Пил неймовірно легкий, тож він просто ширяє й потрапляє в кожен закуток. Однієї митті все видається чистим, а наступної – ви знову помічаєте усюди пил. Якщо ви не знаєте правильного способу та інструментів для очищення, вам буде важко повністю видалити його,

– сказала клінер Ронда Вілсон.

Помилки у протиранні пилу

Найпершою причиною того, що пил так швидко з'являється після прибирання, є використання неправильних інструментів під час прибирання. Головне – ловити пил, а не просто розсіювати його з однієї поверхні на іншу.

Деякі серветки для прибирання або щітки для пилу залишають маленькі ворсинки на поверхнях. Суха тканина просто роздмухує пил, а не позбувається його. Саме тому завжди потрібно використовувати вологу серветку з мікрофібри.



Як правильно протирати пил / Фото RDNE Stock project, Pexels

Також важливо протирати поверхні з верху до низу, щоб пил не осідав на вже чистих ділянках. Крім того, пил потрібно протирати вже після того, як ви пропилососите підлогу.

Інша помилка у прибиранні стосується уникання важкодоступних місць. Якщо не протирати пил з вентиляцій чи люстр, то він осідатиме й на інших поверхнях.

Також важливо мити килимки, адже на них осідає велика кількість пилу.