Організаторка простору Кеті Голдефер придумала цікавий спосіб прибирання, який вона назвала "метод виселення". Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Цей метод дуже простий і полягає у тому, щоб до кожного предмети поставити запитання: "Чи взяв би я це з собою, якби переїжджав?".

"Метод виселення" – це специфічний методичний спосіб упорядкування вашого простору шляхом оцінки речей і позбавлення від непотрібних предметів,

– пояснила організаторка простору Джен Джонсон Серафен.

6 кроків прибирання за "методом виселення"

Встановіть умовну дату переїзду. Насправді ви нікуди не переїжджаєте, але сприймайте це як крайню дату прибирання безладу. Вийміть усі предмети. Ви можете обрати одну шафу, кімнату чи цілий дім для того, що прибрати непотрібні речі. Вирішіть, що взяти з собою. Візьміть у руки кожен предмет і вирішіть, чи заберете ви його з собою під час уявного переїзду. Відпустіть решту. Усі речі, які ви вирішили не брати з собою, викиньте, подаруйте або продайте. Зробіть швидке прибирання. Перенесіть речі назад. Знайдіть місце для всіх предметів, які ви вирішили забрати з собою під час переїзду.



Як прибрати дім / Фото Жанни Канто

"Метод виселення" зручний тим, що його можна застосовувати у малих дозах – для окремої шафи, тумби чи кімнати. Серафен радить використовувати цей метод регулярно, щоб позбуватися непотребу. Залишивши лише необхідне, ви будете почуватися краще.

Організаторка наголошує на важливості бути рішучим і сміливим, не триматися за речі, які вам насправді непотрібні.