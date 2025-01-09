Організаторка простору Кеті Голдефер придумала цікавий спосіб прибирання, який вона назвала "метод виселення". Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.
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Цей метод дуже простий і полягає у тому, щоб до кожного предмети поставити запитання: "Чи взяв би я це з собою, якби переїжджав?".
"Метод виселення" – це специфічний методичний спосіб упорядкування вашого простору шляхом оцінки речей і позбавлення від непотрібних предметів,
– пояснила організаторка простору Джен Джонсон Серафен.
6 кроків прибирання за "методом виселення"
- Встановіть умовну дату переїзду. Насправді ви нікуди не переїжджаєте, але сприймайте це як крайню дату прибирання безладу.
- Вийміть усі предмети. Ви можете обрати одну шафу, кімнату чи цілий дім для того, що прибрати непотрібні речі.
- Вирішіть, що взяти з собою. Візьміть у руки кожен предмет і вирішіть, чи заберете ви його з собою під час уявного переїзду.
- Відпустіть решту. Усі речі, які ви вирішили не брати з собою, викиньте, подаруйте або продайте.
- Зробіть швидке прибирання.
- Перенесіть речі назад. Знайдіть місце для всіх предметів, які ви вирішили забрати з собою під час переїзду.
Як прибрати дім / Фото Жанни Канто
"Метод виселення" зручний тим, що його можна застосовувати у малих дозах – для окремої шафи, тумби чи кімнати. Серафен радить використовувати цей метод регулярно, щоб позбуватися непотребу. Залишивши лише необхідне, ви будете почуватися краще.
Організаторка наголошує на важливості бути рішучим і сміливим, не триматися за речі, які вам насправді непотрібні.