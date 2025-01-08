Проте є інші місця та речі на кухні, які часто забувають прибирати, але які також накопичують бруд. Про це пише 24 Канал з посиланням на thespruce.

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Будь-які ручки та сенсорні панелі. Кожен прилад на вашій кухні має певний тип панелі керування або ручки, до якої торкаються під час кожного використання. Важливо пам'ятати, що потрібно щотижня мити всі ці ручки. Обов'язково варто почистити ручки кухонних шаф, ручки приладів і панелі керування за допомогою дезінфікуючої серветки або спрею для дезінфекції та чистої тканини чи паперового рушника.

Раковина. Попри те, що через вашу кухонну раковину тече багато води, мікроби, ймовірно, можуть ховатися і на поверхні, особливо в щілинах, де раковина з'єднується зі стільницею. Так, кухонну мийку слід дезінфікувати після кожного приготування їжі, миття посуду або принаймні один раз на день. Крім цього, варто не забувати про ручки, змішувач і стійки біля мийки.

Обробні дошки. Обробні дошки, особливо дерев'яні, можуть утримувати бактерії в крихітних щілинах, які можуть з'являтися навіть після одноразового використання. Важливо мати принаймні дві окремі дошки: одну для фруктів і овочів і одну для м'яса. Так, це може зменшити перехресне забруднення під час приготування їжі. Обов'язково мийте дошку після кожного використання гарячою водою з милом і добре споліскуйте гарячою водою. Після цього варто повністю висушити паперовим рушником або чистим кухонним рушником.



Обробні дошки варто мити після кожного використання / Фото Unsplash (Becca Tapert)

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Кавоварка, блендер і дрібна побутова техніка. Деякі дрібні прилади необхідно чистити після кожного використання. Принаймні раз на тиждень розбирайте та ретельно очищуйте дрібну побутову техніку. Деякі компоненти можна безпечно поміщати в посудомийну машину, а інші слід помити в гарячій воді з милом, потім сполоснути в гарячій воді та повністю висушити.

Стільниці. Не нехтуйте своїми кухонними прилавками, адже це місця, де люблять класти гаманці, сумки для покупок та інші предмети. Візьміть дезінфікуючу серветку або чисту тканину та дезінфікуючий спрей і очищуйте перед приготуванням їжі або принаймні один раз на день.



Стільниці варто регулярно мити / Фото Unsplash (Becca Tapert)

Сільнички та перечниці. Останнє брудне місце, на яке варто звернути увагу, – кухонні сільнички та перечниці. Їх часто використовують під час приготування їжі. Тож не забувайте ретельно протирати їх дезінфікуючою серветкою після кожного приготування їжі та мити щотижня.