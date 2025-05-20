Чтобы не тратить много денег: 4 способа, как можно "освежить" уютную гостиную

Гостиная является комнатой, которую обычно больше всего используют как пространство для отдыха, развлечений, работы и даже столовой. Однако со временем это помещение может иметь устаревший вид.

Не всегда нужно тратить огромную сумму денег, чтобы существенно изменить внешний вид и атмосферу вашей комнаты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как придать новый вид гостиной

Переставить мебель

Перестановка мебели в вашей гостиной может предложить "освежающее" решение для создания более привлекательной атмосферы. Хорошо продуманная планировка может преобразовать пространство и по-новому взглянуть на то, что у вас уже есть.

Добавьте новый предмет мебели

Не всегда есть необходимость покупать новую мебель – иногда добавление одного нового предмета, даже если он перенесен из другой комнаты, может значительно улучшить внешний вид вашего пространства.



Можно добавить предмет мебели в дом, чтобы придать ему новый вид / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Избавьтесь от ковра

Ковры, как правило, являются первым местом, на которых появляются признаки износа. Если ваш ковер подвергся значительному износу, может быть целесообразным рассмотреть возможность замены или вообще забрать его из гостиной.

Переосмыслите свои аксессуары

Если большой ремонт невозможен, подумайте о том, чтобы улучшить пространство с помощью небольших обновлений, таких как декоративные подушки или шторы, которые могут быть чрезвычайно эффективными для того, чтобы придать свежий вид вашей среде.