4 вещи, которые мгновенно могут изменить вид дома

Распространенным заблуждением является мнение, что для того, чтобы обновить жилое пространство, нужны значительные финансовые инвестиции. Однако важно понимать, что даже незначительные изменения могут существенно повлиять на общий вид и атмосферу вашего дома.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на real simple.

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Очистите гостиную от лишних вещей

Пространство, в котором вы проводите свой досуг, должно способствовать спокойствию. Поэтому эксперты советуют собрать все предметы, которые не принадлежат гостиной, и убрать их.

"Наименее затратный и самый эффективный способ – это убрать из гостиной все, чему там на самом деле не место", – говорят эксперты.

Добавьте свежие цветы

Красивый букет свежих цветов – один из самых эффективных способов оживить пространство, независимо от того, выращены ли они в вашем саду, или куплены. Для тех, кто хочет украсить несколько помещений в своем доме, можно взять большой букет и разделить на небольшие композиции, которые можно расставить в разных комнатах.



Цветы могут добавить свежести дому / Фото Unsplash (Tile Merchant Ireland)

Очистите плоские поверхности

Мы все знаем, что беспорядок может сделать ваш дом неопрятным и хаотичным. Не стоит забывать о внешнем виде столов и полок. По словам специалистов, очистка плоских поверхностей имеет большое значение. Оно не только облегчает уход за домом, но и создает визуально спокойную атмосферу, что может также повысить эстетическую привлекательность пространства.

Пересмотрите декор дома

Вполне вероятно, что в вашем доме может быть избыток декоративных предметов. Это может способствовать визуальному загромождению. Выборочно убрав определенные декоративные элементы из каминов, полок и различных поверхностей, чтобы создать более чистое пространство, вы можете значительно улучшить вид комнат.