Про це пише 24 Канал з посиланням на real simple.

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Очистіть вітальню від зайвих речей

Простір, в якому ви проводите своє дозвілля, має сприяти спокою. Тому експерти радять зібрати всі предмети, які не належать вітальні, і прибрати їх.

"Найменш витратний і найефективніший спосіб – це прибрати з вітальні все, чому там насправді не місце", – кажуть експерти.

Додайте свіжі квіти

Красивий букет свіжих квітів – один з найефективніших способів оживити простір, незалежно від того, чи вирощені вони у вашому саду, чи куплені. Для тих, хто хоче прикрасити кілька приміщень у своєму будинку, можна взяти великий букет і розділити на невеликі композиції, які можна розставити в різних кімнатах.



Квіти можуть додати свіжості оселі / Фото Unsplash (Tile Merchant Ireland)

Очистіть плоскі поверхні

Ми всі знаємо, що безлад може зробити ваш дім неохайним і хаотичним. Не варто забувати про зовнішній вигляд столів і полиць. За словами фахівців, очищення плоских поверхонь має велике значення. Воно не лише полегшує догляд за будинком, але й створює візуально спокійнішу атмосферу, що може також підвищити естетичну привабливість простору.

Перегляньте декор оселі

Цілком ймовірно, що у вашій оселі може бути надлишок декоративних предметів. Це може сприяти візуальному захаращенню. Вибірково прибравши певні декоративні елементи з камінів, полиць і різних поверхонь, щоб створити чистіший простір, ви можете значно покращити вигляд кімнат.