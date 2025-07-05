Однако есть ряд вещей, которые дизайнеры не советуют делать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @blink.design.

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Что дизайнер интерьера не советовала бы делать в доме

Дизайнер поделилась, какие 3 решения не советует своим клиентам.

Первое, что она назвала, – виниловый пол в ванной комнате. Она согласилась, что это влагостойкий материал, но он однозначно не придаст стиля вашей ванной комнате. Она отметила, что если вам надоела обычная плитка и хочется что-то новое, лучше использовать микроцемент – это имеет стильный и современный вид, к тому же это еще и прочный материал и не боится влаги.



Виниловый пол в ванной – не лучшее решение / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Следующий пункт, на котором сосредоточилась дизайнер, плитка "как у всех" из массмаркета.

Например, плитка калакатта и серая плитка под бетон – это выглядит стандартно и не современно даже при условии, если все сделано качественно. Специалист отметила, что на сегодня есть много современных альтернативных решений, которые не потеряют актуальность еще много лет.

Глянцевый натяжной потолок – еще один пункт, который назвала эксперт. Такой потолок имеет искусственный вид и способен удешевить интерьер в вашем доме. Лучше выбирать матовый, который идеально имитирует потолок под покраску.