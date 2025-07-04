Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Какие диваны трендовые

Диван является одним из основных "компонентов" гостиной. Поэтому владельцы домов прилагают немало усилий, чтобы выбрать правильный диван, который бы усиливал эстетическую привлекательность пространства, а не уменьшал ее.

Дизайнер рассказала, что есть в тренде, какие формы, цвета и материалы.

Первое – это формы. Так, асимметричные, округлые без острых углов, классные комбинации со спинкой и без спинки является основным трендом этого года.



Дизайнер рассказала о модной форме дивана / Фото Unsplash

Второе – цвета. Это тоже важная составляющая, которую необходимо учитывать, чтобы создать целостную систему в комнате. Дизайнер отметила, что нейтральные, максимально естественные цвета есть в тренде. Речь идет не только за бежевые, а о максимально естественных – терракотовые, зеленые, коричневые – все что касается природы.

Третье – это текстиль на ощупь. Конечно, важно не только оценивать диван на то, какой он имеет вид, но и то, какой он имеет материал. Шероховатые поверхности, букле или грубый лен является трендом этого года.