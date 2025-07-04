Про це пише 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

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Які дивани трендові

Диван є одним з основних "компонентів" вітальні. Тому власники будинків докладають чимало зусиль, щоб вибрати правильний диван, який би підсилював естетичну привабливість простору, а не зменшував її.

Дизайнерка розповіла, що є у тренді, які форми, кольори та матеріали.

Перше – це форми. Так, асиметричні, округлі без гострих кутів, класні комбінації зі спинкою та без спинки є основним трендом цього року.



Дизайнерка розповіла про модну форму дивана / Фото Unsplash

Друге – кольори. Це теж важлива складова, яку необхідно враховувати, щоб створити цілісну систему в кімнаті. Дизайнерка зазначила, що нейтральні, максимально природні кольори є втренді. Ідеться не лише за бежеві, а про максимально природні – теракотові, зелені, коричневі – все що стосується природи.

Третє – це текстиль на дотик. Звісно, важливо не лише оцінювати диван на те, який він має вигляд, а й те, який він має матеріал. Шороховаті поверхні, букле або грубий льон є трендом цього року.