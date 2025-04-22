Добавьте в комнату эти 3 предмета, чтобы быстро обновить интерьер

Дизайнер Кристен МакГоуэн предложила простое решение для быстрого обновления интерьера без ремонта. Всего три предмета - лампа, ваза и чаша - могут мгновенно придать комнате завершенный вид

Кристен МакГоуэн в своем недавнем видео на YouTube предложила простое, но эффективное дизайнерское решение из трех предметов. Она объединила комнату в одно целое благодаря настольной лампе, вазе и чаше, расположенных со вкусом на боковом столике, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как стильно объединить пространство

Как повторить прием за Кристен: смотрите видео

Разница между тусклой комнатой и той, что достойна появиться в журнале об интерьере, может заключаться именно в таком подходе. Еще один большой плюс – вполне вероятно, что у вас уже есть все (или почти все) необходимые вещи, так что это быстрый и бюджетный способ обновить дом, который можно попробовать хоть сегодня.

Этот трехэлементный прием особенно пригодится, когда есть определенная зона в комнате, которой не хватает стиля или уюта. Это может быть поверхность комода в спальне, загроможденный столик в прихожей или тумба в гостиной. Сначала следует очистить поверхность от лишнего, а затем найти три предмета – лампу, вазу и поднос или миску – которые будут гармонично сочетаться между собой.

Секрет успеха этих трех вещей – в разной высоте: ваза и лампа добавляют вертикального баланса, а ниже чаша или поднос создает глубину.

Каждый элемент является эстетическим и функциональным одновременно. Лампа создает уютное освещение, поднос или чаша служит местом для мелочей – ключей, пультов и т.д. - и помогает поддерживать порядок, а ваза с цветами или зеленью оживляет пространство и добавляет сезонного настроения.

К тройке можно добавить и другие акценты – стопка книг, рамки с фото, свечи и т.д.