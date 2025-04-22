Крістен МакГоуен у своєму нещодавньому відео на YouTube запропонувала просте, але ефективне дизайнерське рішення з трьох предметів. Вона об'єднала кімнату в одне ціле завдяки настільній лампі, вазі та чаші, розташованих зі смаком на бічному столику, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як стильно об'єднати простір

Як повторити прийом за Крістен: дивіться відео

Різниця між тьмяною кімнатою та тією, що гідна з'явитися в журналі про інтер'єр, може полягати саме в такому підході. Ще один великий плюс – цілком ймовірно, що у вас вже є всі (або майже всі) необхідні речі, тож це швидкий і бюджетний спосіб оновити дім, який можна спробувати хоч сьогодні.

Цей трьохелементний прийом особливо стане в пригоді, коли є певна зона у кімнаті, якій бракує стилю або затишку. Це може бути поверхня комода у спальні, захаращений столик у передпокої чи тумба у вітальні. Спершу слід очистити поверхню від зайвого, а потім знайти три предмети – лампу, вазу та піднос або миску – які гармонійно поєднуватимуться між собою.

Секрет успіху цих трьох речей – у різній висоті: ваза і лампа додають вертикального балансу, а нижча чаша або піднос створює глибину.

Кожен елемент є естетичним і функціональним водночас. Лампа створює затишне освітлення, піднос або чаша служить місцем для дрібниць – ключів, пультів тощо — й допомагає підтримувати порядок, а ваза з квітами або зеленню оживляє простір і додає сезонного настрою.

До трійки можна додати й інші акценти – стос книг, рамки з фото, свічки тощо.