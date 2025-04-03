Эксперты уверяют, что только эти 5 изменений помогут сделать ваш дом обновленным и свежим без всяких затрат, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Как освежить дом, не покупая ничего нового

Добавьте в комнату цветы и фрукты

Цветы в вазах – классический способ добавить естественности и изящества интерьеру. Но чтобы подчеркнуть сезонность, выбирайте именно весенние растения и цветущие ветви. Дизайнер Ханна Уорден советует использовать для декора не только цветы, но и сезонные фрукты.

"Обновите полки, разложив яблоки, цитрусовые или груши в мисках, банках или подносах, которые у вас уже есть. Также можно использовать свежие или срезанные ветви в вазах или бутылках", – рекомендует эксперт.

Даже обычная миска с фруктами может заметно оживить пространство. Например, деревянная миска, наполненная яркими лимонами и апельсинами, или букет из зеленых листьев – эти простые композиции сделают ваш дом более уютным и вдохновенным.

Добавьте в комнаты свежие цветы и фрукты / Фото Chris Snook

Используйте предметы из других комнат

Перестановка вещей в пределах дома – отличный способ изменить атмосферу без покупок. Возьмите предметы, которые уже стали для вас привычными в одной комнате, и перенесите их в другую, сделав новым акцентом.

Пройдитесь по дому и подумайте, что можно переставить, чтобы получить свежее видение пространства. Например, скрутите ковер и оставьте открытый деревянный пол для создания весеннего настроения,

– советует дизайнер Грей Волкер.

Также Грей рекомендует снимать картины со стен и ставить их на мольберты или мебель, чтобы создать более непринужденный вид.

Избавьтесь от лишнего и переставьте декор

Еще один легкий, но эффективный способ освежить дом – это по-новому расположить декоративные предметы. Не нужно гнаться за модными весенними тенденциями – достаточно просто переосмыслить имеющиеся вещи и изменить их расположение.

Специалист Кэти Куо советует сначала убрать хлам. Просто уберите вещи, которые нуждаются в хранении, и расставьте все по своим местам.

После этого, по словам Кэти, можно начать экспериментировать с перестановкой декоративных элементов. Например, изменить расположение аксессуаров на журнальном столике, книжных полках или камине.

Обновите мебель слоем (остаточной) краски

Крашеная мебель может кардинально изменить вид пространства. Чтобы создать весеннюю атмосферу, используйте пастельные и природные оттенки, которые обновят и оживят интерьер.

Например, яркий оттенок на кухонном стуле может сразу оживить пространство, или же можно покрасить внутреннюю часть шкафа, создав эффектный фон для посуды. Это простой, но эффективный способ добавить характера и уюта дому с минимальными усилиями.

Замените тяжелые ткани на более легкие

Чтобы ваш дом имел гармоничный вид с приходом весны, замените тяжелые зимние текстуры на более легкие и воздушные материалы. Вместо покупки новых вещей используйте то, что уже имеете, адаптируя интерьер к новому сезону.

Эксперты советуют использовать мягкие ткани, керамику и деревянные предметы, которые есть у вас дома. Например, можно заменить толстую плетеную скатерть на легкую ткань с цветочным принтом или сменить тяжелое одеяло на легкое постельное белье из льна. Это позволит быстро и без лишних затрат освежить пространство.