Декор для стола на День Валентина: видео, как сделать своими руками

Уже на этой неделе влюбленные со всего мира будут праздновать День святого Валентина. Рестораны и кафе украшают свои залы тематическим декором, чтобы создать атмосферу романтики и нежности. Поэтому самое время добавить немного чувств и в домашний интерьер.

Ранер для стола на День Валентина

О том, как создать декор ко Дню святого Валентина своими руками, 24 Канал рассказывает со ссылкой на @sarah.berryy.

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Добавлять декор в дом в соответствии со временем года или праздником – это всегда отличное решение. Так ваш дом будет еще более уютным, эстетическим и праздничным. Кроме того, домашний интерьер не будет успевать надоедать, ведь детали периодически будут меняться. Тыквы и теплые пледы – на Хэллоуин, елка и огоньки – на Рождество, сердечки и другие милые штучки – на День Валентина.

Поэтому, если вы думали, как добавить немного романтического настроения в интерьер накануне праздника, то у нас есть замечательная идея. Все, что понадобится, – это войлок или любая другая ткань (например, бархат), клей и ножницы.

Нарисуйте форму большого сердечка на текстиле, а потом вырежьте ее. Приклейте сердечки друг к другу, как показано на видео. Готово – у вас получился замечательный ранер для стола.

Смотрите видео с инструкцией, как сделать декор ко Дню Валентина:

За таким столом ужины станут вкусно вкуснее и теплее. Поэтому поспешите повторить эту идею, чтобы сполна насладиться результатом.