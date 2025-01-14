Как сделать, чтобы дом имел дорогой вид: 11 "хитрых" способов

Не все трансформационные усовершенствования жилья требуют значительных финансовых инвестиций. На самом деле, часто простые изменения, которые не требуют больших затрат, могут улучшить внешний вид дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Woman&Home.

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Выбросьте лишнее

Роскошные дома часто воплощают эстетику минималистического дизайна, и лучший способ придерживаться этого – навести порядок и избавиться от ненужных вещей, чтобы все имело продуманный и функциональный вид. Не держите предметы на виду просто из веры в то, что они могут пригодиться в будущем. Подумайте о том, чтобы посвятить один день оценке и сортировке своих вещей, решив, какие из них лучше продать, подарить или выбросить. Вы будете приятно удивлены тем, как этот процесс трансформирует ваш дом.

Покупайте цветы

Элегантный букет – это простой, но очень эффективный способ добавить нотку роскоши в любой интерьер. Хотя живые цветы имеют прекрасный эстетический вид, они, как правило, недолговечны и могут быть дорогими, особенно в зимние месяцы. Однако, существует альтернатива. Искусственный букет может подчеркнуть элегантность вашего дома, а современные искусственные цветы созданы так, что практически не отличаются от настоящих.

Многие варианты даже имеют отделку "real touch" – специальное покрытие, благодаря которому цветок выглядит и ощущается как настоящий – поэтому они кажутся невероятно аутентичными. Вы можете периодически обновлять свой искусственный букет, добавляя к нему сезонные живые цветы. Такая практика не только отражает смену сезонов, но и придает композиции оттенок природной красоты. Если вы категорически против искусственных цветов, рассмотрите вариант сухих.



Цветы – прекрасное дополнение к декору дома / Фото Unsplash (Bozica Uglesic)

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Покупайте красивые подушки

При выборе мягкой мебели можно обратить внимание на тенденцию "тихая роскошь", поскольку определенные ткани, такие как богатый бархат и текстуры, похожие на шелк, по своей сути передают атмосферу изысканности. Чтобы освежить свое жилое пространство, подумайте об обновлении дивана с помощью декоративных подушек и пледов.

Обратите внимание на фурнитуру

Роскошный дизайн интерьера характеризуется продуманностью всех деталей. Важно учитывать даже самые маленькие элементы, такие как дверные ручки. Элегантные металлические дверные ручки подчеркивают внутреннюю ценность пространства. Кроме того, внимание к ручкам на ящиках по всему дому может еще больше повысить его общую привлекательность.

Продумайте оформление входа

Прихожая – это то, что первое видят гости, которые заходят в ваш дом, поэтому очень важно уделить этой зоне тщательное внимание. Выбор соответствующей цветовой гаммы для прихожей, а также привлекательного оттенка для входной двери может значительно улучшить общую эстетику.

Чтобы повысить привлекательность и восприятие ценности вашей прихожей, важно продумать ее убранство и поддерживать в ней порядок. Плюшевые ковры, элегантные консоли и использование настенного пространства для картин, фотографий могут способствовать созданию более роскошной атмосферы.



Важно хорошо обустроить прихожую / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Добавьте аромат

Чтобы добавить атмосфере вашего дома элемента роскоши, подумайте об изысканном аромате для дома, подобно тому, как это делают пятизвездочные отели. Ароматы могут существенно влиять на атмосферу пространства, создавая легкий, но мощное влияние на общее впечатление.

Постелите ковер

Использование ковра – это высокоэффективная стратегия, которая может значительно улучшить эстетическую привлекательность любой комнаты. Независимо от того, ваша цель – добавить яркий акцентный цвет или обогатить нейтральную палитру изящными узорами или текстурами, ковер станет практичным и элегантным решением.

Подумайте над освещением

Самый эффективный способ улучшить любое пространство, не выходя за рамки ограниченного бюджета, – это добавить освещение. Освещение является не только важным практическим аспектом, но и существенно влияет на общую атмосферу дома. Итак, избежание распространенных ошибок в освещении имеет важное значение для достижения роскошного дизайна интерьера.

Более продуманная схема освещения добавляет мягкой элегантности любой комнате и любому декору. Ключевым моментом является многослойность. Добавление простой настольной лампы с декоративным абажуром не только обеспечивает декоративный эффект, но также создает мягкий приглушенный свет, который делает комнату уютной и интимной.

Аналогично настенные светильники – отличный способ добавить более мягкий свет, подчеркнув одновременно архитектурные особенности, что помогает создать зонирование. Не бойтесь экспериментировать с выбором освещения. Крупномасштабные подвески и люстры привлекают внимание и часто могут сделать пространство больше и роскошнее.

Переставьте мебель

Экономически эффективная стратегия для улучшения эстетики любой комнаты – перестановка мебели, чтобы оптимизировать потенциал пространства.

Изменив расположение диванов и кресел, а также переместив произведения искусства, чтобы создать новые фокусные точки, можно эффективно создать среду, которая излучает изысканность, без всяких затрат. В спальне, хотя возможности перестановки мебели могут казаться ограниченными из-за нехватки места, простое отодвижение предметов от стен может значительно улучшить атмосферу и визуальный интерес к комнате.

Центральный журнальный столик часто является синонимом дорогого дома, поскольку он служит фокусной точкой для расположения мебели в гостиной. Этот столик является идеальной поверхностью для демонстрации элегантных цветочных композиций или ваз с фруктами.



Перестановка мебели может изменить вид дома / Фото Nathan Fertig

Добавьте шторы

Окна могут выглядеть достаточно "голыми" без штор, даже если на них установлены жалюзи. Использование штор, даже если они выполняют преимущественно декоративную функцию наряду с функциональными жалюзи или ролетами, может повысить эстетическую привлекательность помещения. Это особенно актуально при использовании высококачественных тканей, таких как бархат или шелк, которые добавляют ощущение роскоши в общий дизайн.

Добавьте одно большое произведение искусства

Нельзя отрицать, что произведения искусства помогают украсить интерьер. Важно также, как вы разместите их и где.

Дорогие помещения обычно сосредоточены на минимальном декоре с яркими предметами, как одно большое произведение искусства. Выбор одного большого произведения искусства для вашей стены – отличный способ создать иллюзию богатства, говорят специалисты.