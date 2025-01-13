Эксперты по интерьерам делятся советами, отмечая 6 вещей, которые лучше не держать в этой комнате, пишет 24 Канал со ссылкой на SouthernLiving.

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Яркое потолочное освещение

Подумайте о замене резкого потолочного освещения на более мягкие альтернативы, такие как настольные лампы, прикроватные бра или элегантные потолочные светильники с возможностью регулировки яркости. Такой подход создаст более уютную атмосферу и обеспечит лучший контроль над освещением в комнате.

Кровать, поставленная по диагонали

Размещение кровати под углом может показаться нетрадиционным, но это может привести к практическим проблемам. В частности, такое расположение часто приводит к тому, что за кроватью образуется пустое пространство, где могут потеряться вещи.

Рабочее место в спальне

Желательно воздержаться от обустройства рабочего места в спальне, поскольку эта зона должна быть посвящена исключительно отдыху и релаксации. Подумайте об организации рабочего места в отдельной комнате, чтобы спальня оставалась спокойным и безмятежным местом.

Незначительные картины

Желательно размещать лишь те произведения искусства, которые имеют личное значение и ценность для вас. Такой продуманный выбор будет способствовать созданию более интимной и уютной атмосферы в помещении.



Выбирайте в спальню те картины, которые имеют для вас значение / Фото Unsplash / Kim Schouten

Слишком большие телевизоры

Не обязательно полностью отказываться от телевизора, но желательно избегать больших экранов в спальне. Остановите свой выбор на небольших моделях, которые дополняют дизайн интерьера и не привлекают чрезмерного внимания.

Беспорядок на тумбочке

Желательно, чтобы тумбочка была упорядочена. Используйте ящики для хранения мелких вещей, чтобы пространство оставалось опрятным.