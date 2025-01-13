Експерти з інтер'єрів діляться порадами, відзначаючи 6 речей, які краще не тримати в цій кімнаті, пише 24 Канал з посиланням на SouthernLiving.

Дивіться також Спальня Вікторії Бекхем демонструє "тиху розкіш": чому всі в захваті від її дизайну

Яскраве стельове освітлення

Подумайте про заміну різкого стельового освітлення на більш м'які альтернативи, такі як настільні лампи, приліжкові бра або елегантні стельові світильники з можливістю регулювання яскравості. Такий підхід створить більш затишну атмосферу і забезпечить кращий контроль над освітленням у кімнаті.

Ліжко, поставлене по діагоналі

Розміщення ліжка під кутом може здатися нетрадиційним, але це може призвести до практичних проблем. Зокрема, таке розташування часто призводить до того, що за ліжком утворюється порожній простір, де можуть загубитися речі.

Робоче місце у спальні

Бажано утриматися від облаштування робочого місця в спальні, оскільки ця зона повинна бути присвячена виключно відпочинку та релаксації. Подумайте про організацію робочого місця в окремій кімнаті, щоб спальня залишалася спокійним і безтурботним місцем.

Незначні картини

Бажано розміщувати лише ті витвори мистецтва, які мають особисте значення і цінність для вас. Такий продуманий вибір сприятиме створенню більш інтимної та затишної атмосфери в приміщенні.



Обирайте в спальню ті картини, які мають для вас значення / Фото Unsplash / Kim Schouten

Занадто великі телевізори

Не обов'язково повністю відмовлятися від телевізора, але бажано уникати великих екранів у спальні. Зупиніть свій вибір на невеликих моделях, які доповнюють дизайн інтер'єру і не привертають надмірної уваги.

Безлад на тумбочці

Бажано, щоб тумбочка була впорядкована. Використовуйте шухляди для зберігання дрібних речей, щоб простір залишався охайним.